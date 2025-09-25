logo
Darko Lazić doživio stravičnu nesreću: Njega i suprugu vadili iz smrskanog auta, snimak ledi krv u žilama

Autor Jelena Sitarica
0

Pjevač Darko Lazić je sa suprugom doživio tešku nesreću kada se njihov automobil sudario sa autobusom

Darko Lazić doživio stravičnu nesreću Izvor: ATA Images

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa.

Njihovo vozilo učestvovalo je u sudaru sa autobusom, a potom se zabilo u bankinu.

Snimak sa mjesta nesreće prikazuje trenutke kada su vatrogasci izvlačili Darka i Katarinu iz smrskanog automobila, dok su oboje zadobili ozbiljne povrede i odmah prevezeni u bolnicu.

Prema saznanjima Telegrafa, Darko Lazić je zadržan na VMA. Tamo mu rade analize i CT glave, jer se žalio na bolove u glavi i ima posjekotine. Pjevač je komunikativan i razgovara sa policijom, koja je prisutna u bolnici.

Njegova supruga Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe ima bolove u glavi i posjekotine, ali nije u istoj bolnici sa Darkom. Ljekari pažljivo prate njihovo stanje, a oboje su pod stalnim nadzorom.

Samo nekoliko sati prije udesa, Darko i Katarina su uživali u druženju sa Katarininom sestrom Tijanom Matić, Darkovom svastikom, kao i Darkovom bivšom suprugom Anom Sević i njenim mužem Danijelom. U šali su komentarisali da bi Ana mogla biti kuma njihovom narednom djetetu.

