Izvor: Profimeda

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je Vašington da ne ometa povratak ruskih državljana sa tankera „Marinera“, koji je nedavno zaplijenjen u sjevernom Atlantiku. Iz resora su istakli da svi članovi posade moraju dobiti human i dostojanstven tretman, uz poštovanje njihovih prava i interesa, te da im treba omogućiti što skoriji povratak u domovinu.

„S obzirom na informacije da među članovima posade ima ruskih državljana, zahtijevamo od američke strane da im obezbijedi dostojanstven tretman i ne sprečava njihov povratak u otadžbinu“, saopšteno je za RIA Novosti. U ministarstvu navode da pažljivo prate razvoj situacije.

Istovremeno, prvi zamjenik predsjednika komiteta Državne dume za odbranu Aleksej Žuravljov izjavio je za NEWS.ru da zapljena ruskog tankera može biti kvalifikovana kao nezakoniti upad na granice Rusije. Prema njegovim riječima, američka operacija, predstavljena kao „smjeli prepad na venecuelansku naftu“, ignoriše činjenicu da se nafta nalazila na ruskom brodu.

„Takav napad može se smatrati i nezakonitim prelaskom naše granice, odnosno – punopravnom vojnom invazijom na Rusiju“, istakao je Žuravljov. On je dodao da su diplomatske metode iscrpljene i da Rusija mora da reaguje „na odgovarajući način“.

Poslanik je zaključio: „Upustiti se u borbu sa čamcima američke Obalske straže, koji su se previše udaljili od obe Amerike i potpuno pobrkali obale, neophodno je sagledati kroz ozbiljnu bezbjednosnu prizmu.“