Katarina otkrila da li se razvodi od Darka Lazića: Ovaj odgovor niko nije očekivao

Katarina otkrila da li se razvodi od Darka Lazića: Ovaj odgovor niko nije očekivao

Autor Ana Živančević
0

Supruga Darka Lazića progovorila je o njihovom odnosu.

Katarina otkrila da li se razvodi od Darka Lazića: Ovaj odgovor niko nije očekivao Izvor: Instagram/_katarina_24

Pjevač Darko Lazić u braku je sa Katarinom, sa kojom je dobio ćerku Krunu. Njegova supruga aktivna je na Instagramu, a jednog pratioca je zanimalo da li planira da se razvede od pjevača.

"Da li je istina da se razvodiš od Darka?", pitala je jedna osoba, a Katarina je odgovorila:

"Naravno da ne! Ovaj gospodin se mene neće tako lako otarasiti", našalila se Katarina, dok je snimala Darka u dvorištu porodične kuće s koferom u ruci.

Priznao da je spavao sa 50 pjevačica

Pjevač Darko Lazić gostovao je u emisiji Ognjena Amidžića zajedno sa suprugom Katarinom, gdje su učestvovali u popularnoj igri „Odgovaraj ili jedi“. Tom prilikom, Darko je morao da otkrije i nekoliko škakljivih detalja iz svog privatnog života.

Jedno od pitanja koje je posebno zaintrigiralo voditelja ticalo se broja žena s kojima je pjevač bio u vezi ili imao avanturu.

"Svojevremeno si izjavio da si spavao sa više od 350 žena, koliki broj od tih žena su činile pjevačice?", pitao je Amidžić, na šta je Lazić odgovorio:

"Bar 50, ako ne i više". Uslijedilo je pitanje da li su pjevačice bile poznate, ali je Darko rekao da "neće da priča o tome".

Tagovi

Darko Lazić

