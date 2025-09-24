logo
Voditeljku zbog ovih slika urnisali na mrežama: Dušica jakovljević pobjesnila zbog priča o urušenom nosu

Autor Dragana Tomašević
0

Dušica Jakovljević juče je bila na slavlju Ane Radulović, nakon čega se dotakla i komentara o fizičkom izgledu

Dušica jakovljević pobjesnila zbog priča o urušenom nosu Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Voditeljka Elite 8 Dušica Jakovljević, posljednjih nedelja je napravila pometnju na društvenim mrežama. Njene slike sa otvaranja nove sezone preplavile su X i Instagram i izmamile komentare da joj se "nos urušio", ali i da se "upropastila plastičnim operacijama".

Dušica nikada nije krila da je korigovala nedostatke, kao i da je nekoliko puta išla na operaciju nosa, a sada je na druženju kod koleginice Ane Radulović, odgovorila i na kritike.

"Malo sam se naljutila što su svi portali stavili takve naslove, ja zarađujem od svog posla. Mogu da imam bilo kakvo lice, ja ću i dalje da radim. Ja sam navikla na to, i kad sam bila mala privlačila sam pažnju. Ja sam prva davala intervjue čim odem sa operacionog stola", rekla je Dušica za Blic.

 Pogledajte i slike zbog kojih su se usijale mreže:

Šest puta operisala nos

Da je voditeljka svjesna problema, nedavno dokazuje izjava da će ponovo morati na intervenciju. Nakon posljednje, šeste operacije nosa, koja je bila prije dvije godine, moraće ponovo pod nož.

