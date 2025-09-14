logo
Elita 9 je počela: Uselilo se 53 takmičara, neka imena su šokirala naciju, pale prve teške riječi ali i maženja

Autor Marina Cvetković
0

Sinoć je počela nova sezona poznatog rijalitija "Zadruga - Elita 9".

Elita 9 je počela Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Voditeljka Dušica Jakovljević otvorila je "Elitu 9", a onda smo mogli da vidimo čelnika "Pinka" Željka Mitrovića i pobednika prethodne sezone Nenada Marinkovića Gastoza na gondoli.

Mitrović je predstavio i 2 humanoidna robora - Tošu i Gošu, koji će takođe biti učesnici rijalitija, pa sa njima i zaplesao.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Emisiju u studiju vodila je Dušica Jakovljević, koja je zablistala u svečanoj toaleti.

Na velelepno imanje uselilo se 53 učesnika, a čini se da je najveće iznenađenje Asmin Durdžić. Produkcija je za naredne dane najavila još spektakularnija ubacivanja, te spektakla kakav nije viđen.

Među rijaliti učesnicima našla su se dobro poznata imena - poput Maje Marinković i Janjuša, među kojima su već pali dodiri i poljupci u studiju, Miljane Kulić, Zorice Marković, Mine Vrbaški, Bore Santane, Matore , Filipa Đukića, Lepi Mića...

Uroš Stanić se pojavio u pink izdanju sa dugim noktima, a tu su i Bebica i Teodora, koji su ponovo u rijalitiju, kao i Anđelo Ranković. Na samom ulasku su već krenula peckanja među učesnicima ali i varnice.

Pogledajte još učesnika:

Maja i Janjuš već završili u krevetu

Starleta Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš otkako su ušli u Elitu 9 ne odvajaju se jedno od drugog. Otišli su u rehabilitaciju gde su su se prisećali starih uspomena, a u jednom momentu su oboje ležali na krevetu.

"Ja moram sam da spavam, ako ti dođeš", rekao je Janjuš.

"Jao jao, Jaško", dodala je Maja.

"Ma možemo da sjednemo da pričamo", dodao je Janjuš.

Izvor: Pink printscreen

