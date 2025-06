Dušica Jakovljević ide na sedmu operaciju nosa: Na starim slikama je ne biste prepoznali, a evo zašto ide pod nož

Voditeljka Dušica Jakovljević otkrila da "već godinu dana ništa nije radila na sebi"

Dušicu Jakovljević već više od dvije decenije gledamo na malim ekranima i za to vrijeme smo mogli da primijetimo da je mijenjala fizički izgled. Voditeljka ne krije da se uljepšavala u ordinaciji plastičnih hirurga, a sada je otkrila da će ponovo ići "pod nož".

Dušica će i ovog puta operisati nos - ranije je operisala sinuse zbog devijacije, a nakon toga je poželjela i da estetski koriguje nedostatke onako kako je to zamislila. Ali nije zadovoljna rezultatom.

"Već više od godinu dana ništa nisam radila s licem, pa ni botoks, i baš sam se iznenadila kad sam to shvatila. Ipak mora malo (smijeh). Ali prvo idem da ponovo operišem nos, jer mi je pao i to me nervira gotovo od same operacije. Sad je stvarno došlo vreme da i to riješim, a onda ću se posvetiti ovim drugim stvarima", rekla je voditeljka.

