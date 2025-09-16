Poznata voditeljka progovorila je o Svetlani Ceci Ražnatović.
Dušica Jakovljević odlučila je da demantuje brojne spekulacije koje se šire o njenom odnosu sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović. Mnogi su se zapitali da li između njih dve postoji nesuglasica ili sukob, s obzirom na brojne glasine i spekulacije koje su se pojavile.
Pogledajte fotografije Svetlane Cece Ražnatović:
Dušica Jakovljević konačno otkrila u kakvom je odnosu sa Cecom: Voditeljka objasnila zašto je više ne spominje
U razgovoru za medije, Dušica je otkrila kakav je njihov trenutni odnos i naglasila da nema mesta ni za kakvu netrpeljivost ili zle namere.
"Ne družimo se, ali smo i dalje super. Bili su naslovi zašto više ne objavljujemo slike zajedno, ja je neretko tagujem kada je neka pesma, ja nju obožavam i mi smo u super odnosima. Uvek je bila tu za mene. Generalno sam prestala da kačim svoj privatni život i naučila sam se da ćutim i gradim u tišini. Ranije sam mnogo bila otvorena za ljude, otvorenost me je mnogo koštala", rekla je ona za "Scandal"
Isprozivali je zbog nosa
Voditeljka je zablistala na otvaranju "Elite 9" , te je dobila mnoštvo komplimenata na račun fizičkog izgleda i stajlinga. Poznata po ekstravagantnim odevnim kombinacijama u emisiji, ovog puta se opredelila za raskošnu krem haljinu sa svetlucavim detaljima.
Pogledajte fotografije Dušice Jakovljević:
Dušica Jakovljević konačno otkrila u kakvom je odnosu sa Cecom: Voditeljka objasnila zašto je više ne spominje
Na društvenim mrežama nedavno je postao viralan video snimak sa jedne glamurozne večeri, na kojem se voditeljka vidi iz profila. To je izazvalo brojne komentare o izgledu njenog nosa i celokupnog lica.
Mnogi su se zapitali šta se dogodilo sa njenim nosom, koji je nekada bio savršen, a ubrzo je postala i meta negativnih i zlih komentara.