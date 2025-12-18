Osuđena saradnica Džefrija Epstina, Gilejn Maksvel, zatražila je od saveznog suda da joj ukine ili smanji kaznu od 20 godina zatvora, tvrdeći da su se pojavili novi dokazi koji pokazuju da nije imala fer suđenje.

Izvor: Promo/Patrick McMullan

Gilejn Maksvel, osuđena saradnica seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, zatražila je od saveznog suda da ukine ili izmijeni njenu kaznu od 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Maksvel, bivša britanska pripadnica visokog društva, tvrdi da su se pojavili „značajni novi dokazi“ iz građanskih parnica, istraživačkih izvještaja i drugih dokumenata koji pokazuju da nije imala fer suđenje, navodi se u sudskom podnesku u Njujorku.

Žalba je uslijedila nakon više neuspješnih pokušaja Maksvelove, koja je osuđena 2021. godine, da umanji svoju zatvorsku kaznu.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država suočava sa rokom do 19. decembra da objavi spise u vezi sa saveznim istragama o Epstinu.

Maksvel je zahtjev podnijela pro se, odnosno bez advokata, u srijedu.

Južni okrug Njujorka, pred kojim je Maksvel podnijela zahtjev, odbio je da komentariše podnesak.

Maksvel je osuđena zbog svoje uloge u vrbovanju maloljetnih djevojaka koje je njen bivši partner, osramoćeni finansijer Džefri Epstin, seksualno zlostavljao. Epstin je preminuo u zatvoru 2019. godine.

U novom sudskom podnesku, Maksvel tvrdi da nekoliko novih dokaza znači da „nijedan razuman porotnik ne bi mogao da je osudi“. Kao jedan primer navodi se tvrdnja da je jedan član porote tokom procesa izbora porotnika prikrio sopstvenu istoriju seksualnog zlostavljanja, što je moglo da utiče na njegovu nepristrasnost tokom suđenja.

Savezni sudije u Njujorku i Floridi nedavno su otvorili put da se materijali velike porote povezani sa istragama o Maksvelovoj i Epstinu javno objave, kako bi Ministarstvo pravde moglo da ispoštuje rok koji je Kongres odredio Zakonom o transparentnosti Epstina, usvojenim prošlog mjeseca.

Maksvel je u avgustu prebačena iz zatvora u Floridi u novi zatvor sa minimalnim obezbjeđenjem u Teksasu, nakon što ju je intervjuisao zamjenik američkog državnog tužioca Tod Blanš u vezi sa njenim vezama sa Epstinom.

Ona je više puta podnosila žalbe na presudu i svaki put je gubila. U oktobru je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država saopštio da neće razmatrati njenu žalbu.

(BBC/Mondo)