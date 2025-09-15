Voditeljka se već nekoliko puta podvrgla operaciji nosa, a sada je sudeći po video snimku, ali i njenoj nedavnoj izjavi, ponovo našla u problemu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na otvaranju "Elite 9" Dušica Jakovljević je zablistala u glamuroznom izdanju, te je dobila mnoštvo komplimenata na račun fizičkog izgleda i stajlinga.

Poznata po ekstravagantnim odevnim kombinacijama u emisiji, ovog puta se opredelila za raskošnu krem haljinu sa svetlucavim detaljima.

Pogledajte:

Vidi opis Dušicu Jakovljević urnišu na mrežama zbog urušenog nosa: 6 puta ga operisala i ne staje, snimak napravio haos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Pink Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 7 7 / 7

Na mrežama "lom"

Na društvenim mrežama sada se proširio video snimak sa spektakularne večeri, gde se voditeljka vidi iz profila, te su mnogi komentarisali izgled njenog nosa i kompletnog lica.

Mnogi su se pitali šta se dogodilo sa nosem voditeljke koji je nekada izgledao besprekorno, a onda se našla i na meti osuda i zlih komentara.

"Kako su unakazali ženu", "Šta joj je sa nosem", "Od onako lepe žene...", "Ona je čitava od plastike", "Kao da se nos istopio" i mnogi drugi.

Šest puta operisala nos

Da je voditeljka svesna problema, nedavno dokazuje izjava da će ponovo morati na intervenciju. Nakon poslednje, šeste operacije nosa, koja je bila pre dve godine, moraće ponovo pod nož.

Sinuse je operisala prvenstveno zbog devijacije, a nakon toga je poželela i da estetski koriguje nedostatke onako kako je to zamislila. Ali nije zadovoljna rezultatom. Razlog tome, kako je sama navela, što joj je "nos pao".

Prisetimo se kako je izgledala pre korekcija:

Vidi opis Dušicu Jakovljević urnišu na mrežama zbog urušenog nosa: 6 puta ga operisala i ne staje, snimak napravio haos Dušica Jakovljević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Zadruga Official Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović,Instagram/dusicajakovljevic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/dusicajakovljevic Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/dusicajakovljevic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/dusicajakovljevic Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/dusicajakovljevic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/printscreen/Instagram/dusicajakovljevic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/dusicajakovljevic Br. slika: 13 13 / 13



