Voditeljka se već nekoliko puta podvrgla operaciji nosa, a sada je sudeći po video snimku, ali i njenoj nedavnoj izjavi, ponovo našla u problemu.
Na otvaranju "Elite 9" Dušica Jakovljević je zablistala u glamuroznom izdanju, te je dobila mnoštvo komplimenata na račun fizičkog izgleda i stajlinga.
Poznata po ekstravagantnim odevnim kombinacijama u emisiji, ovog puta se opredelila za raskošnu krem haljinu sa svetlucavim detaljima.
Pogledajte:
Dušicu Jakovljević urnišu na mrežama zbog urušenog nosa: 6 puta ga operisala i ne staje, snimak napravio haos
Na mrežama "lom"
Na društvenim mrežama sada se proširio video snimak sa spektakularne večeri, gde se voditeljka vidi iz profila, te su mnogi komentarisali izgled njenog nosa i kompletnog lica.
Mnogi su se pitali šta se dogodilo sa nosem voditeljke koji je nekada izgledao besprekorno, a onda se našla i na meti osuda i zlih komentara.
"Kako su unakazali ženu", "Šta joj je sa nosem", "Od onako lepe žene...", "Ona je čitava od plastike", "Kao da se nos istopio" i mnogi drugi.
Šest puta operisala nos
Da je voditeljka svesna problema, nedavno dokazuje izjava da će ponovo morati na intervenciju. Nakon poslednje, šeste operacije nosa, koja je bila pre dve godine, moraće ponovo pod nož.
Sinuse je operisala prvenstveno zbog devijacije, a nakon toga je poželela i da estetski koriguje nedostatke onako kako je to zamislila. Ali nije zadovoljna rezultatom. Razlog tome, kako je sama navela, što joj je "nos pao".
Prisetimo se kako je izgledala pre korekcija:
Dušica Jakovljević