logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milan Stanković se oglasio iz hrama: Izašao iz ilegale, objavio fotografiju i poslao moćnu poruku

Milan Stanković se oglasio iz hrama: Izašao iz ilegale, objavio fotografiju i poslao moćnu poruku

Autor Marina Cvetković
0

Na praznik Mala Gospojina pjevač se oglasio iz hrama u Obrenovcu.

Milan Stanković se oglasio iz hrama Izvor: Instagram/milanstankovic

Posljednjih par godina, nekada veoma popularni pjevač Milan Stanković potpuno se povukao iz javnosti i posvijetio se vjeri.

Danas, na jedan od velikih praznika Mala Gospojina, on se oglasio na Instagram profilu. Naime, pjevač je posjetio crkvu Silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu, odakle je objavio fotografiju i poslao moćnu poruku.

Izvor: Instagram printscreen

Dugo je boravio u manastiru

Da podsjetimo, Milan je prije nekoliko godina povukao se sa muzičke scene, i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti. Ipak, poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gdje je navodno bio i iskušenik.

Milan je navodno želio i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori. 

Inače, iz manastira Podamine su se oglasili i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira, prenosi Blic.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ