Na praznik Mala Gospojina pjevač se oglasio iz hrama u Obrenovcu.
Posljednjih par godina, nekada veoma popularni pjevač Milan Stanković potpuno se povukao iz javnosti i posvijetio se vjeri.
Danas, na jedan od velikih praznika Mala Gospojina, on se oglasio na Instagram profilu. Naime, pjevač je posjetio crkvu Silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu, odakle je objavio fotografiju i poslao moćnu poruku.Izvor: Instagram printscreen
Dugo je boravio u manastiru
Da podsjetimo, Milan je prije nekoliko godina povukao se sa muzičke scene, i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti. Ipak, poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gdje je navodno bio i iskušenik.
Milan je navodno želio i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.
Milan Stanković se oglasio iz hrama: Izašao iz ilegale, objavio fotografiju i poslao moćnu poruku
Inače, iz manastira Podamine su se oglasili i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira, prenosi Blic.