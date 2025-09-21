Milan Stanković se oglasio iz hrama: Izašao iz ilegale, objavio fotografiju i poslao moćnu poruku

Na praznik Mala Gospojina pjevač se oglasio iz hrama u Obrenovcu.

Izvor: Instagram/milanstankovic

Posljednjih par godina, nekada veoma popularni pjevač Milan Stanković potpuno se povukao iz javnosti i posvijetio se vjeri.

Danas, na jedan od velikih praznika Mala Gospojina, on se oglasio na Instagram profilu. Naime, pjevač je posjetio crkvu Silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu, odakle je objavio fotografiju i poslao moćnu poruku.

Izvor: Instagram printscreen

Dugo je boravio u manastiru

Da podsjetimo, Milan je prije nekoliko godina povukao se sa muzičke scene, i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti. Ipak, poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gdje je navodno bio i iskušenik.

Milan je navodno želio i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

Inače, iz manastira Podamine su se oglasili i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira, prenosi Blic.