Isplivala nova slika Milana Stankovića: Povukao se iz javnog života, obilazi manastire, a sad uhvaćen na žurci

Autor Dragana Tomašević
Pjevač Milan Stanković se povukao sa estrade prije nekoliko godina, a od tada je pod budnim okom javnosti.

Isplivala nova slika Milana Stankovića Izvor: Kurir TV

Pjevač Milan Stanković godinama unazad živi povučeno, daleko od pažnje javnosti, ali uprkos tome, interesovaje za pjevača ne prestaje.

Pričalo se da planira da se zamonaši, nerijetko je na društvenim mrežama objavljivao slike iz manastira, a o njemu je, nerijetko, govorila i njegova bivša djevojka i prijateljica, Rada Manojlović.

Sada je jedan kolega otkrio da Milan, uprkos svim ovim navodima, nije zaboravio na prijatelje, niti zaboravio na društveni život, pa je na Instagramu osvanula slika sa jedne privatne žurke, na kojoj je bilo mnogo poznatih.

Među njima se provodio i Milan Stanković, koji je imao dugu zavezanu kosu, naočare za vid i ležernu majicu na sebi.

On je bio na proslavi na kojoj su bili i Mile Kitić i Sanja Vučić, a žurka je trajala do zore.

(Kurir, MONDO)

