Radin otac priznao kako se Milan Stanković ponašao prema njima: Manojlović progovorio nakon 13 godina

Radin otac prokomentarisao je Milanovu odluku da posjećuje manastire, a potom otkrio kako se ponašao prema njima

Izvor: Lepa i Srecna

Otac pjevačice Rade Manojlović iskreno je govorio o ćerkinom životnom putu, bivšim momcima, ali i selu, karijeri i odnosima u familiji. Manojlović je bez pardona naveo zašto ga je odnos Milana Stankovića prema njihovoj porodici razočarao, te je istakao da im je okrenuo leđa.

"Rada je Milanu finansijski pomogla da izađe iz "Grand" produkcije, a on se za pet godina veze nije udostojio da jednom dođe kod nas. Moja ćerka je odlazila kod njega na slave i proslave, a on kod nas nije došao nikada. To sam mu jako zamjerio", kazao je Rade nakon 13 godina ćutnje, a potom priznao da ga je iznenadio Stankovićev odlazak u manastir.

Ovako danas izgleda Milan Stanković:

"Milan je bio izuzetno popularan kada se pojavio. Imao je harizmu i glas. Iznenadili su me njegovo povlačenje i odlazak u manastir. Nisam to očekivao. Jedino je važno da treba da se poštuje njegov izbor. Tako mu je ljepše i to je u redu", naveo je Manojlović za domaće medije.

"Sama snosi odgovornost"

Pričajući o ćerkinom preseljenju iz rodnog sela u Beograd i uspješnoj karijeri, Rade je otkrio da je oduvijek imao povjerenje u njene izbore.

"Kada se preselila u Beograd, rekao sam joj da od tog trenutka sama donosi odluke i snosi odgovornost za sve što uradi. I ona i njena sestra su brzo naučile da se snađu u velikom gradu, ostale su na pravom putu i nikada mi nisu dale razloga da se zabrinem. Da je bilo problema, mediji bi to već saznali i uveliko pisali o tome", rekao je Rade koji se u mladosti bavio muzikom.

"Bilo je i situacija da Rada i ja zajedno zapjevamo i pred publikom, ali sam se uvijek držao po strani. Profesionalno sam bio vozač i mehaničar, ali muzika je oduvijek bila prisutna u kući", kazao je on.

"Ništa pogrešno nije rekla"

Radin tata se osvrnuo i na ćerkinu izjavu da je "u selu svako bio sa svakim", koja je izazvala lavinu komentara u javnosti.

Kuća Rade Manojlović u Četerežu:

"To nije prisutno samo u selima već i u gradovima. Rada tada nije rekla ništa pogrešno, to svi mi znamo, samo se o tome ćuti. Digla se prašina oko toga bez potrebe", zaključio je on.

Izvor: Alo/ Mondo