Otkriveno ko je Milana nagovorio da se povuče sa estrade: Dovoljne su bile 4 riječi da Stanković ostavi sve

Dosta se spekulisalo o razlozima zbog kojih je Milan odjednom napustio estradu i posvetio se duhovnom životu.

Izvor: Instagram/milanstankovic

Pjevač Milan Stanković već duže vrijeme nije prisutan u javnosti, jer se u potpunosti posvetio vjeri i duhovnosti. Na društvenim mrežama rijetko se oglašava, a kada to učini, njegove objave uglavnom su iz manastira ili sadrže duhovne poruke koje ukazuju na promjenu njegovog životnog pravca.

Jedan od poslednjih intervjua, koji se ponovo dijeli na mrežama, otkriva razlog njegovog povlačenja sa muzičke scene.

"Mama mi je rekla napravi pauzu, sačuvaj dušu. U vremenu ludila i hiper produkcije da bi bili inspirisani i napravili nešto što ima smisla treba odmoriti, na šta sam se i sam odlučio", rekao je Milan, pa dodao:

"Osim toga, nisam pristao ni na kakve prodaje, prije sam plaćao svoje slobode nego prodavao dušu."

Takođe, u istom razgovoru otkrio je da ga je takav životni izbor možda i koštao.

"Svako ima svoju vrijednost, karmu i sve je to srazmjerno sa onim koliki ste", zaključio je pjevač svojevremeno za domaće medije.

"Baš je umišljen"

Inače, komšije su nedavno govorile o Milanu Stankoviću i otkrile brojne detalje o pjevaču kojeg već godinama nema na domaćoj javnoj sceni.

"Meni on uvijek djeluje umišljeno. Uvijek ga vidim ili u kolima, ili kako izlazi iz njih, ili ulazi u njih. Taj čovjek nikad ne šeta, nikud ne ide pješke. Samo pogleda preko ramena s nekom tužnom ili ljutom facom i to je to. Baš je onako umišljen, ne volim takav tip ljudi. Ruku na srce, jeste on zvijezda, svi ga znaju, popularan je, ali nije bogomdan pa da nas sve gleda sa visine. Nekad i samo prođe. Ništa o njemu ne znam, kao da ne živi ovdje. Jednostavno, nije kao mi", rekao je jedan od komšija koji živi u Milanovoj blizini, a drugi komšija kaže da Milana Stankovića ne viđa često.