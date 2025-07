Rada mu dala 50.000 eura da izađe iz Granda: Ovako je Saša Popović govorio o Milanu Stankoviću, bio razočaran

Saša Popović je jednom prilikom otkrio da je Rada Manojlović platila Milanovo raskidanje ugovora sa Grandom

Milan Stanković bio je jedan od najuspješnijih učesnika takmičenja Zvezde Granda, a svi su ostali u šoku kada je saopštio da želi da raskine ugovor s ovom kućom.

Saša Popović je jednom prilikom, govoreći o tome koji su sve uspješni pjevači i pjevačice potekli iz Zvezda Granda, rekao ko ga je i razočarao.

"Milan Stanković. Uradili smo mu jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pjevač da dobije jednu pjesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana. Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: ‘Čekaj, imamo mi pravog kandidata’ i predložili smo Milana. Kad ga je Brega vidio, rekao je: ‘Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pjesmu'“, rekao je i iznio detalje.

"Jedno prije podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: ‘Direktore, ja neću više da budem u ‘Grandu’, hoću da raskinem ugovor.’ Pokušao sam da ga uvjerim da griješi, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest mjeseci je uplaćivao 10.000 eura, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 eura za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga", pričao je Popović za "Kurir".

Saša je tada tvrdio da ne zna razlog Milanovog odlaska iz "Granda"

"Ne znam. Od tada, od kada smo raskinuli saradnju, to je bilo odmah poslije Evrovizije 2010. godine... Pazite, kad nekome date takvu popularnost kroz Zvezde Granda, kao što smo mi dali njemu, kad mu date kompletan album sa 8 pjesama, ogromnu reklamu, mogućnost da ide na Evroviziju... To mu je Grand omogućio, jer smo Žika i ja sa Bregovićem razgovarali da on bude taj koji će biti jedan od tri numere koje je Bregović radio. Znali smo da će on i po tom SMS pobijediti. Kad mu sve to date i kad pripremite novi album koji je u to vrijeme, prije 13 godina, nas trebalo da košta 100.000 eura, onda stvarno ne razumijem šta je to u njegovoj glavi što ga je odvratilo i zašto je donio odluku da raskine ugovor".

