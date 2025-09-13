Supruga Dejana Matića nije došla sa njim na punoljetstvo: Evo kako su se upoznali, pojavila se u njegovom spotu

Mnogi su se pitali zašto se Jelena nije pojavila sa Dejanom Matićem na prolaslavu Sašine ćerke.

Pjevač Saša Matić obilježio je punoljetstvo svoje ćerke uz porodičnu proslavu kojoj su prisustvovali i njegov brat Dejan, kao i njihovi roditelji. Mnoge je zaintrigiralo da li je na slavlju bila prisutna i Dejanova supruga Jelena, koja se retko pojavljuje u javnosti, iako su u dugogodišnjem i skladnom braku.

Pogledajte kako su izgledali Dejan i njegovi roditelji na proslavi rođendana ćerke Saše Matića:

Zanimljivo je da su se Dejan i Jelena upoznali 2011. godine, na slavi kod zajedničkih prijatelja. Njihovo poznanstvo je najprije preraslo u prijateljstvo, a zatim i u ljubav.

Godinu dana kasnije vjenčali su se u Crkvi svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, a zatim su sklopili i građanski brak. Nedugo zatim dobili su sina Zorana, koji nosi ime Dejanovog i Sašinog oca. Drugi sin Konstantin rođen je 2015.

Jelena se svojevremeno pojavila u spotu za pjesmu "Ona je moja" i pobrala brojne komplimente. Ipak, nije željela da se dalje eksponira u javnosti, a Matići već godinama žive na relaciji Beč‒Beograd.

Dejan o supruzi i djeci

Jelena je podarila Dejanu dvojicu sinova, a jednom prilikom pričao je o njima.

"Supruga je stalno sa njima i već su malo oguglali na njen povišen ton. Uspio sam i ja da izgradim autoritet, a kako mi je to pošlo od ruke, ne pitajte me, ni sam ne znam. Nema kod mene nikada povišenog tona. Napravio sam sistem nagrade i kazne, to drugo u rijetkim trenucima. Kada ih ja kaznim, to znači da su baš prevršili svaku meru", iskren je Dejan, prenosi "Hello".

Upućeni tvrde da su dečaci naslijedili maminu ljepotu i tatinu muzikalnost, a popularni pjevač tim povodom je izjavio:

"Pomoći ću im ako odluče da se profesionalno bave muzikom. Mislim da će to biti jedan odličan porodični orkestar."