Supruga Dejana Matića nije došla sa njim na punoljetstvo: Evo kako su se upoznali, pojavila se u njegovom spotu

Supruga Dejana Matića nije došla sa njim na punoljetstvo: Evo kako su se upoznali, pojavila se u njegovom spotu

Autor Ana Živančević
0

Mnogi su se pitali zašto se Jelena nije pojavila sa Dejanom Matićem na prolaslavu Sašine ćerke.

Supruga Dejana Matića nije došla sa njim na punoljetstvo Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevač Saša Matić obilježio je punoljetstvo svoje ćerke uz porodičnu proslavu kojoj su prisustvovali i njegov brat Dejan, kao i njihovi roditelji. Mnoge je zaintrigiralo da li je na slavlju bila prisutna i Dejanova supruga Jelena, koja se retko pojavljuje u javnosti, iako su u dugogodišnjem i skladnom braku.

Pogledajte kako su izgledali Dejan i njegovi roditelji na proslavi rođendana ćerke Saše Matića:

Zanimljivo je da su se Dejan i Jelena upoznali 2011. godine, na slavi kod zajedničkih prijatelja. Njihovo poznanstvo je najprije preraslo u prijateljstvo, a zatim i u ljubav.

Godinu dana kasnije vjenčali su se u Crkvi svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, a zatim su sklopili i građanski brak. Nedugo zatim dobili su sina Zorana, koji nosi ime Dejanovog i Sašinog oca. Drugi sin Konstantin rođen je 2015.

Jelena se svojevremeno pojavila u spotu za pjesmu "Ona je moja" i pobrala brojne komplimente. Ipak, nije željela da se dalje eksponira u javnosti, a Matići već godinama žive na relaciji Beč‒Beograd.

Dejan o supruzi i djeci

Jelena je podarila Dejanu dvojicu sinova, a jednom prilikom pričao je o njima.

"Supruga je stalno sa njima i već su malo oguglali na njen povišen ton. Uspio sam i ja da izgradim autoritet, a kako mi je to pošlo od ruke, ne pitajte me, ni sam ne znam. Nema kod mene nikada povišenog tona. Napravio sam sistem nagrade i kazne, to drugo u rijetkim trenucima. Kada ih ja kaznim, to znači da su baš prevršili svaku meru", iskren je Dejan, prenosi "Hello".

Upućeni tvrde da su dečaci naslijedili maminu ljepotu i tatinu muzikalnost, a popularni pjevač tim povodom je izjavio:

"Pomoći ću im ako odluče da se profesionalno bave muzikom. Mislim da će to biti jedan odličan porodični orkestar."

