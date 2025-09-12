Bivši Dragane Mirković sa partnerkom na veselju kod Matića: Sve oči uprte u nju, pjevačica se nije pojavila

Bašanović je nekoliko godina posle kraha veze s Draganom sreću pronašao pored lijepe Bojane s kojom je dobio djecu.

Bivši partner folk dive Dragane Mirković, Zoran Bašanović, privukao je pažnju javnosti kada se pojavio na proslavi punoljetstva Tare Matić, ćerke pjevača Saše Matića.

Na svečano slavlje Zoran je stigao u društvu svoje supruge Bojane, koja je izazvala brojne poglede svojim atraktivnim izgledom. Dolaskom je, očekivano, izazvao veliko interesovanje, budući da ga javnost ne viđa često na ovakvim događajima.

Odnos sa Draganom

Njegovo pojavljivanje podsetilo je mnoge na vezu sa Draganom Mirković, sa kojom je Zoran, dok je bio i njen menadžer, čak stao pred oltar u Las Vegasu. Njihova ljubavna priča trajala je nekoliko godina, sve dok iznenada nije došlo do raskida. Ipak, oboje su tada izjavili da su ostali u prijateljskim odnosima.

"Zoran i ja smo se rastali, ali u miru i uz puno međusobnog poštovanja. I dalje se dobro slažemo i volim ga kao osobu, ali jednostavno život nas je odveo različitim putemima", izjavila je Dragana 2013. godine u intervjuu za Blic.

Bašanović je dve godine kasnije u razgovoru za domaće medije takođe istakao da poštuje Draganu.

"Iako nas više nema kao para, poštujem Draganu. Nikada nisam voljeo da se bavim svojim privatnim životom u javnosti, ali jasno je da smo imali poseban odnos."

Pronašao sreću pored Bojane

Nakon raskida sa Draganom, Zoran je sreću pronašao pored lijepe Bojane, sa kojom je dobio djecu i gradi miran porodični život.

Iako se nagađalo da bi moglo doći do njihovog ponovnog susreta na Tarinom slavlju, to se ipak nije dogodilo, jer Dragana iz za sada nepoznatih razloga, nije prisustvovala proslavi kod svog kolege.

Dragana se razvela od Tonija

Podsjetimo, prošle godine kao grom iz vedrog neba odjeknula je vijest da je jedna od najvećih muzičkih zvijezda u istoriji podnela zahtijev za razvod. Dragana se tada samo oglasila saopštenjem:

"Sa žaljenjem moram da vas obavijestim da sam predala zahtjev za razvod braka.Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio, svo to vrijeme mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činim svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak.