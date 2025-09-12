Emotivnim govorom Saša Matić svima natjerao suze na oči: Onda se latio mikrofona i zapjevao Šabanovu pjesmu

U jednom momentu, na ćerkinom punoljetstvu, Saša Matić se latio mirkrofona i zapjevao pjesmu Šabana Šaulića - "Verujem u ljubav". Prije nego što je počeo, održao je kratak govor koji je mnoge ostavio u suzama.

Saša Matić juče je bio najponosniji otac jer je njegova mlađa ćerka Tara proslavljala 18. rođendan. Porodica Matić organizovala je gala slavlje, a gotovo cijela estrada došla je na proslavu kako bi bili dio posebnog trenutka za porodicu Matić.

Nakon što su se svi okupili, počelo je veselje.

Aleksandar Sofronijević bio je zadužen za atmosferu, a u jednom momentu Saša se latio mirkrofona i zapjevao pjesmu Šabana Šaulića - "Verujem u ljubav". Prije nego što je počeo s pesmom, održao je kratak govor koji je mnoge ostavio u suzama.

"Prvo da vas pozdravim, a onda i da vam se zahvalim što ste došli. Neću mnogo ganjati s pričom ali ću reći par stvari. Ovo veče posvećujem ćerki ali i svima vama. Kad smo riješili da ćemo slaviti ovako punoljetstvo, bilo je iz dva razloga. Prvi razlog je taj da kad sam ja nju konsultovao da ćemo praviti i kako ćemo praviti, ja sam joj rekao da napravi za svoje društvo i njene najbliže. Međutim, ona mi je tada rekla 'A šta tajo? Aleksandri si slavio, meni nećeš?' Ja sam onda odlučio da dam gas i da to napravimo onako kako treba", počeo je Saša pa nastavio:

Pogledajte ko je sve od zvanica bio:

"A drugi razlog je taj što sam htio da testiram sebe da li sam ja zaista toliko moćan, bogat, uspješan. Kad to kažem, ne mislim na novac, karijeru, nekretnine već mislim na sve vas. Hvala vam što ste došli, ja sam večeras najbogatiji zajedno sa svojom porodici. Dugo sam razmišljao šta ću vam otpjevati, ali ima jedna pjesma koju pjeva moj veliki prijatelj Šaban Šaulić, a pjesma se zove 'Verujem u ljubav'", rekao je Saša, a kada su počeli prvi taktovi pomenute pjesme gosti su pali u delirijum.

Nakon Saše, i Ilda Šaulić se latila mikrofona i zapjevala njen dobro poznati hit "Stani dušo da te ispratim", a atmsoferu je dovela do ključanja.

Poslušajte:

