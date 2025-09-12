logo
Žena Saše Matića izgleda kao sestra rođenim ćerkama: Da li ste vidjeli kako sada izgleda Anđelija Matić?

Autor Dragana Tomašević
0

Saša Matić i njegova supruga Anđelija sinoć su u jednom prestoničkom hotelu organizovali slavlje povodom proslave punoletstva ćerke Tare.

Žena Saše Matića izgleda kao sestra rođenim ćerkama Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ljubavna priča Saše Matića i njegove supruge Anđelije počela je prije više od dvije decenije, kada su se upoznali na jednom njegovom nastupu.

Njihova veza krunisana je brakom 2003. godine, a Anđelija, koja se retko pojavljuje u javnosti, odlučila je da se potpuno posveti porodici.

Pogledajte Anđeliju na sinoćnjoj proslavi:

"Zajednički prijatelj kumovao je našem susretu. Upoznao nas je posle svirke i od tog dana se nismo razdvajali", rekao je jednom prilikom Matić za domaće medije i dodao:

"Onog momenta kad shvatite da pored sebe imate prvenstveno prijatelja i nekoga na koga možete da se oslonite, ko će vas podržati u vašim ciljevima, onda znate da je potraga završena i da pored sebe imate pravu osobu. Osobu za cijeli život“.

Pogledajte ko je sve od poznatih bio sinoć na njihovom slavlju:

Tagovi

Saša Matić ćerka punoljetstvo žena

