Žena Saše Matića izgleda kao sestra rođenim ćerkama: Da li ste vidjeli kako sada izgleda Anđelija Matić?

Saša Matić i njegova supruga Anđelija sinoć su u jednom prestoničkom hotelu organizovali slavlje povodom proslave punoletstva ćerke Tare.
Ljubavna priča Saše Matića i njegove supruge Anđelije počela je prije više od dvije decenije, kada su se upoznali na jednom njegovom nastupu.
Njihova veza krunisana je brakom 2003. godine, a Anđelija, koja se retko pojavljuje u javnosti, odlučila je da se potpuno posveti porodici.
Pogledajte Anđeliju na sinoćnjoj proslavi:
"Zajednički prijatelj kumovao je našem susretu. Upoznao nas je posle svirke i od tog dana se nismo razdvajali", rekao je jednom prilikom Matić za domaće medije i dodao:
"Onog momenta kad shvatite da pored sebe imate prvenstveno prijatelja i nekoga na koga možete da se oslonite, ko će vas podržati u vašim ciljevima, onda znate da je potraga završena i da pored sebe imate pravu osobu. Osobu za cijeli život“.
Pogledajte ko je sve od poznatih bio sinoć na njihovom slavlju:
