"Zvao pola estrade i slučajne prolaznike": Karleuša otkrila zašto nije bila kod Matića na proslavi punoljetstva

"Zvao pola estrade i slučajne prolaznike": Karleuša otkrila zašto nije bila kod Matića na proslavi punoljetstva

Autor Dragana Tomašević
0

Saša Matić nije zvao Jelenu Karleušu na proslavu ćerkinog punoletstva, pjevačica se oglasila na mrežama

Karleuša otkrila zašto nije bila kod Matića na proslavi punoljetstva Izvor: MONDO, ATA Images/Antonio Ahel

Saša Matić je sinoć proslavio punoletstvo svoje ćerke Tare i okupio veliki broj koleginica i kolega. Na žurku su došle Anđela Ignjatović Breskvica, Aco Pejović sa ženom, Jana sa ćerkom, Jovana i Željko Joksimović... a, Maja Berović je čak prekinula intervju zbog jednog pitanja, okrenula se i otišla.

Bilo je primetno da na žurci nema Cece Ražnatović, čija je sestra Lidija Ocokoljić došla sa suprugom u haljini koja je otkrila bujni dekolte, ali i Jelene Karleuše.

Pogledajte ko je sve bio od poznatih

Karleuša se sada oglasila ovim povodom i otkrila da nije ni dobila poziv od kolege s kojim je prije mnogo godina snimila duetsku pjesmu. Jelena je u postu navela da su Saši Matiću, navodno, pevačice rekle da je ne zove.

"Ja kad dođem nepozvana na žurezu kod Saše Matića na koju je pozvao cijelu estradu, pa čak i slučajne prolaznike, ali mene ne jer su mu pjevačice dale dobronameran savet da to ne radi. Želim njegovoj ćerki srećan rođendan", napisala je Jelena na društvenim mrežama uz snimak Anđeline Džoli u ulozi Grdane, zle vile koja nije bila pozvana na krštenje princeze Aurore u bajci "Uspavana lepotica".

Pogledajte kako je izgledala slavljenica Tara:

Tagovi

Saša Matić ćerka punoljetstvo Jelena Karleuša

