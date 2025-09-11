"Bolje bi bilo da ne pjeva": Saša Matić progovorio o ćerkinim prijateljima, jednom rečenicom zasmijao sve prisutne

Ćerka Saše Matića večeras slavi 18. rođendan u jednom prijestoničkom hotelu

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevač Saša Matić večeras u jednom prijestoničkom hotelu zajedno sa porodicom i prijateljima slavi punoljetstvo ćerke Tare.

Lijepa naslednica folk pjevača pojavila se na crnom tepihu u zlatnoj haljini sa šlicem, a nakon što je ispozirala pored majke i sestre, došao je red da se njen tata obrati okupljenim medijima.

Saša je prvo rekao da je "ovaj događaj veći od svakog koncerta koji je održao", a potom i zasmejao medije koji su ga pitali da li je Tara razmišljala da bude pjevačica. kada je rekao "bolje da Tara ne pjeva".

Sale je otkrio da je njegova ćerka "davno ušla u svijet odraslih", ali i da je popustljiv prema ćerkama.

"Tara je u svijetu odraslih odavno, supruga je to posložila i postavila od kad su bile male, odavno je odrasla. Imamo apsolutno lijep odnos i ćerke mi se povjeravaju. I one i njihovi drugari, ja sam im svima glas razuma", rekao je Matić.

