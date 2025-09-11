logo
"Bolje bi bilo da ne pjeva": Saša Matić progovorio o ćerkinim prijateljima, jednom rečenicom zasmijao sve prisutne

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Ćerka Saše Matića večeras slavi 18. rođendan u jednom prijestoničkom hotelu

Ćerka Saše Matića večeras slavi 18. rođendan u jednom prijestoničkom hotelu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevač Saša Matić večeras u jednom prijestoničkom hotelu zajedno sa porodicom i prijateljima slavi punoljetstvo ćerke Tare.

Lijepa naslednica folk pjevača pojavila se na crnom tepihu u zlatnoj haljini sa šlicem, a nakon što je ispozirala pored majke i sestre, došao je red da se njen tata obrati okupljenim medijima.

Saša je prvo rekao da je "ovaj događaj veći od svakog koncerta koji je održao", a potom i zasmejao medije koji su ga pitali da li je Tara razmišljala da bude pjevačica. kada je rekao "bolje da Tara ne pjeva".

Pogledajte:

Pogledajte

00:53
Saša Matić kroz smeh o ćerkinom muzičkom talentu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Sale je otkrio da je njegova ćerka "davno ušla u svijet odraslih", ali i da je popustljiv prema ćerkama.

"Tara je u svijetu odraslih odavno, supruga je to posložila i postavila od kad su bile male, odavno je odrasla. Imamo apsolutno lijep odnos i ćerke mi se povjeravaju. I one i njihovi drugari, ja sam im svima glas razuma", rekao je Matić.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Saša Matić ćerka punoljetstvo

