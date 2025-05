Baka Prase pokazao prepiske sa Lunom: Prostački je izvređao nakon što je rekla da nije platio reklamu

Nakon što je Luna Đogani otkrila u svom podkastu da joj je poznati jutjuber dužan, Baka Prase se oglasio na svom Instagramu

Luna Đogani nedavno je u jednom podkast gostovanju pomenula Jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, izražavajući zaprepašćenje njegovim ponašanjem i načinom na koji, prema njenom mišljenju, omalovažava žene.

Lunine riječi nisu ostale bez odgovora – Baka je ubrzo reagovao na svom Jutjub kanalu, javno iznoseći njihovu privatnu prepisku iz 2020. godine i oštro uzvratio na njene prozivke.

- Znate koliko imam poruka sa njom? Sad priča da pričam loše o ženama, a 2020. godine sam ti bio dobar, bebo? Poslala mi je tada poruku: "Zafoluj me sad, hajde za reklamu". Sad kaže da loše pričam o ženama, ćuti f**o - rekao je Baka.

Inače, Luna je u u "Zadruzi 3" izjavila je da joj Baka Prase nije platio reklamu koju je za njega uradila, a jutjuber se tada oglasio. Luna je tada pričala o svojim finansijskim problemima navela da joj je Baka Prase ostao dužan za jednu reklamu, a on, s druge strane, tvrdio je da to nije tačno.

– To je za slikanje u trenerkama. Nikoga nisam platio, niti je bilo priče o plaćanju. Ja sam tata. Ja nikoga ne plaćam. Pogrešno su ljudi protumačili. Nikoga ne plaćam za reklamu – rekao je Baka Prase za “IDJTV”.

Marko žestoko o Baki

- Ma nekoj svinji tamo, palo na pamet da vrijeđa moju ženu. Slušaj me svinjo, slušaj me! Jednu ženu si vrijeđanjem ubio, tj. ona se sama ubila tvojim hejtom. Slušaj me, neće se to više desiti u životu, nikad u životu se neće desiti da Baka Prase ubije bilo koju ženu više - pričao je.

- Slušaj me svinjo, nikada u životu se više neće desiti da Baka Prase, tj. svinja prase, ubije bilo koju ženu na ovom svijetu. Znači prestani da vrijeđaš žene, prestani da se ponašaš kao, neću da kažem šta. Šta ćeš ti sad? Ti ćeš da staviš kako mene Miki vrijeđa iz Velikog brata, jaojjj! Ja grijem bazen, jaoj! Šta ćeš još da staviš? Da nećeš možda da staviš Maju Marinković kako sipa šerpu vrelog mlijeka na glavu?

- Evo ja ti preporučujem da prestaneš s bilo kakvim prozivkama kada je moja žena u pitanju, ona je samo rekla da ti vrijeđaš žene, ti si jedna svinja raspala - dodao je.

