"Je**m i tebe i tvoju ženu ku**u!": Baka Prase se javno obratio Marku Miljkoviću i iznio skandalozne uvrede

Baka Prase je u više navrata vrijeđao brojne žene sa domaće javne scene, dok, kada su u pitanju muškarci, to isto radi.

Izvor: YT Baka Prase

Marko Miljković, suprug Lune Đogani, juče je na društvenim mrežama objavio video u kojem se direktno obratio jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, i uputio mu otvorene prijetnje.

Baka Prase nije ostao imun na ovu poruku. Sinoć se uključio uživo na Instagramu gdje je burno reagovao i uputio oštar odgovor Miljkoviću na njegov napad, te izvrijeđao i Marka, ali i Lunu.

"Da li je ovo šala? Da li je on ozbiljan? J***m i tebe i tvoju ženu k***u, šta hoćete od mene? Sjašite s mene, šta je čoveku, šta priča? Do juče nisam znao ko je čovjek? On priča nešto, pa dođi, čekam te", rekao je Baka.

Izvor: ATA IMAGES/Antonio Ahel/Instagram/printscreen/luna_djogani

Marko prijetio Bogdanu

Miljković je veoma burno reagovao, što je i logično, nakon što je Baka Prase izvrijeđao njegovu suprugu, rijaliti učesnicu, a sada voditeljku i influenserku Lunu Đogani.

"Ma nekoj svinji tamo, palo na pamet da vrijeđa moju ženu. Slušaj me svinjo, slušaj me! Jednu ženu si vrijeđanjem ubio, tj. ona se sama ubila tvojim hejtom. Slušaj me, neće se to više desiti u životu, nikad u životu se neće desiti da Baka Prase ubije bilo koju ženu više", započeo je, pa dodao:

"Slušaj me svinjo, nikada u životu se više neće desiti da Baka Prase, tj. svinja prase, ubije bilo koju ženu na ovom svijetu. Znači prestani da vrijeđaš žene, prestani da se ponašaš kao, neću da kažem šta. Šta ćeš ti sad? Ti ćeš da staviš kako mene Miki vrijeđa iz Velikog brata, jaojjj! Ja grijem bazen, jaoj! Šta ćeš još da staviš? Da nećeš možda da staviš Maju Marinković kako sipa šerpu vrelog mlijeka na glavu?"

"Evo ja ti preporučujem da prestaneš s bilo kakvim prozivkama kada je moja žena u pitanju, ona je samo rekla da ti vrijeđaš žene, ti si jedna svinja raspala", dodao je Marko.