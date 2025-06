"Ne znam po koji put mi oduzimaš život, ne mogu više": Luna u haosu zbog Markovog hapšenja, prvi put se oglasila

Rijaliti učesnica i jutjuberka Luna Đogani bila je zatečena situacijom, a nakon svega se oglasila

Marko Miljković juče je bio uhapšen na aerodromu u Beogradu, što je izazvalo novu buru u njegovom privatnom životu. Nakon što je javnosti otkrio razloge privođenja, u međuvremenu se oglasio na mrežama i osvrnuo i na reakciju supruge Lune Đogani, koja sve teže podnosi ovakve situacije.

Luna je bila vidno potresena i iscrpljena činjenicom da se njihova porodica ponovo suočava sa stresom.

"Sad si kući, nisi lišen slobode. Ne znam po koji put mi oduzimaš život, mnogo me sjekiraš, kao da imam troje djece, kad mi pošalje poruku da nešto nije u redu, ja više ne mogu stvarno", rekla je Luna Đogani.

"Malo sam tamo blejao po pritvorima", rekao je Marko Miljković.

Tri sata bio u pritvoru

Podsjetimo, Marko Miljković uhapšen je na aerodromu, a kada je nakon tri sata izašao iz pritvora obratio se pratiocima preko svog jutjub kanala i otkrio šta se zapravo dogodilo.

"Umjesto da vam se javim iz Njemačke, evo javljam se ispred policijske stanice. Snimio sam prilazak pasoškoj kontroli, dođem tu i zaustave me. Stavili su me u pritvor, nisu mi stavili lisice doduše, ali sam bio lišen slobode. Sve se dogodilo zbog saobraćajnog prekršaja, prekoračenje brzine van naseljenog mjesta. Nije neki veliki prekršaj, ali je prekršaj pa imaju pravo. U principu su bili dobri prema meni, samo sam izgubio četri sata" otkriva Marko Miljković i dodaje da je sreća što se sve ovo izdešavalo sada nego kada porodično treba da otputuju na more.

Marko Miljković otkriva da se iz stanice javio Luni koja je bila zatečena situacijom u kojoj se našao. Ipak, sve se završilo dobro, a bivši zadrugar se iz stanice uputio ka porodičnom domu.

