Uzeo joj navodno 18.000 €, sve je počelo u motelu u Bosni: Otkrivena pozadina žestokog sukoba Ane i Raleta

Pjevačica otkriva pozadinu sukoba Ane Nikolić i kompozitora Raleta, koja se završila i fizičkim nasiljem, po tvrdnjama pjevačice.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Turbulencije u životu Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta ozbiljnije su i dublje nego što to izgleda. Prije nego što je muzička zvijezda prijavila kompozitora policiji za nasilje u porodici, desile su se situacije koje su dovele do kulminacije u njihovom odnosu.

Izvor: Instagram/ananikolicofficial/Prinstscreen

"S parama se vratio za Beograd"

Prema riječima pjevačicine koleginice, kompozitor je od svoje partnerke uzeo 18.000 eura, koliko je iznosio njen honorar za nedavni nastup u Orašju. I ne samo to. Poslije svađe ju je ostavio samu u lokalnom motelu, gdje je trebalo zajedno da prespavaju. U Bosni i Hercegovini su se te noći posvađali na krv i nož, pa je on sjeo u njen automobil i s parama se vratio za Beograd.

Detalje otkriva jedna estradna zvijezda.

"Veoma sam zabrinuta za Anu. Nalazi se u veoma teškom stanju, i emotivno i finansijski. Ona je 12. avgusta pjevala u Orašju i trebalo je da prespava u nekom motelu zajedno sa svojim dečkom Raletom. Nema veze što je smještaj diskutabilan ako ima ljubavi, poštovanja, razumijevanja, pa nije važno gdje se spava. Ako je sve u najboljem redu, ništa drugo nije bitno, ali to kod njih nije slučaj. Uzeo joj je 18.000 eura u kešu. To je njena cijena po nastupu. I ne samo to, već i ključ od njenih kola i pod dejstvom alkohola se vratio za Beograd. Ostavio ju je u tom smještaju bez dinara, samu. Ona je pozvala Sašu Mirkovića i on je poslao svog vozača po nju. Zamislite da joj je oduzeo novac i da se sam bez nje vratio kući! Trebalo je zajedno da prespavaju u tom mjestu kako bi nastavili dalje na njene dogovorene nastupe", priča Kurirova sagovornica.

Kao rogovi u vreći

Prema njenim riječima, Rale ne umije da pomogne Ani.

"Ona ima problem, ali se to drugačije rješava. Ipak je on muško i ako vidiš da neko nije dobro, takve stvari se ne prepuštaju slučaju i ne ide se na ženu nasiljem ili svađom. Sad se karte polako otvaraju i veliko je pitanje ko je tu s kim iz interesa. Inače, ovakve situacije između njih dvoje su bile česte. Živjeli su i funkcionisali kao rogovi u vreći. Uvijek je bila neka tenzija, napetost. To između njih je moralo da pukne kad-tad. Iskreno da vam kažem, ne bi me čudilo da se, kad se usijane glave ohlade, njih dvoje pomire i da nastave tamo gdje su stali", zaključuje Anina koleginica.

Razbili orman u hotelskoj sobi

Inače, kako Kurir saznaje, Ana i Rale su se žestoko posvađali i nakon njenog nastupa u Nišu, gdje su u hotelskoj sobi razbili orman, a zatim krenuli za Beograd, iako je plan bio da tu prespavaju.

(Kurir / MONDO)