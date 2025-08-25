"Rale je varao Olju Bajrami sa mnom": Ana otkrila detalje turbulentne veze, oglasila se i Olja

Pjevačica Ana Nikolić govorila je o početku odnosa sa Goranom Ratkovićem Raletom, koji je u to vrijeme bio u vezi sa Oljom Bajrami.

Pjevačica Ana Nikolić javno je otkrila detalje iz svog turbulentnog odnosa sa Goranom Ratkovićem Raletom, kojeg je prošle nedelje prijavila zbog nasilja. Nakon prijave, Goranu je izrečena zabrana prilaska u trajanju od 48 sati.

Ana je sad istakla da je Rale bio u vezi sa pjevačicom Oljom Bajrami.

"Molio me je da sklonim jednu sliku jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami, laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu", rekla je Ana Nikolić.

"Kada sam shvatila da je u vezi sa Oljom pomodrela su mi usta od pritiska, njegov sin mi je davao neke ljekove koje ja pijem, ali ne mogu bez recepta, on se dogovarao sa Oljom gdje da se parkira kako joj ja ne bih uništila auto", dodala je ona za "Kurir".

Olja je jednom prilikom pričala o Ani

"Ona je ispala nekorektna, prijetila mi je silovanjem navijača, šišanjem na ćelavo. Nikada mi u životu niko u Beogradu ni pola ružnog pogleda nije usmjerio. U Beogradu sam od svoje 16 godine, imam svoje prijatelje, pjevam, snimam, dolazim na emisjie, nikada me niko nije ružno pogledao. Kada mi prijetiš onda idemo 1 na 1. Ja sam nazvala koga sam trebala i rekla ‘Sto novinara želim ispred te i te adrese desilo se to i to’. To su novinari spremili i ispala je pompa. Vidjela je da je nabasala na rogatog ovna. Ovo nije moja životna ispovijest, to je napravljeno da tako bude zbog nekih drugih stvari. Ja sam se čula sa njoj jedno jutro i stvarno smo se ispričale, izvrijeđale smo se na početku, ali smo se onda ispričale i izvinile jedna drugoj i rekla sam joj hvala što me je spasila i više se nikada nismo čule. To je namješteno od njega, nije dobio ono što je htio. Jako je inteligentan, ja ga poznajem, znam unaprijed šta će da uradi", govorila je ona za "Novu".

Ana se snimala u modricama: "Zatvorio mi je oko"

"Hvala dragom Bogu da sam te se riješila. Zovi mog brata, majku, zovi muriju, zovi hitnu pomoć, čovjek me je prebio, razvalio mi je sklepoočnicu, pustio mi je krv, zatvorio mi je oko. Pozovi hitnu, sve ljude, molim te. Ide mi krv sa svih strana, ne mogu da pričam više, sva sam u modricama, izubijana sam skroz", pričala je Ana u snimku na Instagramu, dok je molila za pomoć, a usput i psovala Raleta.

