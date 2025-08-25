"Probila je ogradu na kući i pobegla glavom bez obzira": Raletove komšije o drami, otkrile zbog čega su se posvađali

Ana Nikolić je, nakon žestoke svađe s kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, u naletu besa kolima prošla kroz zatvoreni izlaz iz dvorišta i odmah se uputila u policijsku stanicu, gde ga je prijavila za nasilje.

Vest o prijavi koju je pevačica podnela u subotu uveče odjeknula je kao bomba, a sada u javnost izlaze novi detalji incidenta koji su uznemirili javnost. Pevačica je posle svađe s kompozitorom, kako saznaju domaći mediji, toliko bila besna da je kolima proletela kroz kapiju i tom prilikom oštetila rampu koja je instalirana na zid. Skandal se dogodio u njegovoj vikendici na Avali.

Pogledajte fotografije kuće Gorana Ratkovića Raleta na Avali:

Detalje incidenta otkrio je izvor, a kako navodi svađa je kulminirala zbog pevačica s kojima Ratković sarađuje.

"Zaposleni u policiji u Belom potoku su bili iznenađeni kad je pevačica Ana Nikolić uletela u stanicu i počela da viče. Ona je najpre bila u obližnjem hotelu i na pumpi, gde se raspitivala za nadležnu policijsku stanicu. Bila je vidno uznemirena i rekla je da je probila ogradu na kući da bi glavom bez obzira pobegla od svog partnera. Požalila se i na ljude iz tog hotela, od kojih je tražila da pozovu policiju, i govorila kako niko nije hteo da joj pomogne. Kako smo dalje shvatili, incident je nastao zbog ljubomore. Njoj smeta što je njen partner na vezi s njenim koleginicama i to je bio okidač koji je doveo do, kako ona tvrdi, nasilja", priča sagovornik.

Komšije u šoku i neverici

Prema njegovim rečima, i finansije su bile jedan od problema.

"Ana je toliko bila uznemirena da je teško moglo da se razume o čemu priča, a još teže da se poveže. Pominjala je imena nekih ljudi i novac. Govorila je da je ona svima činila i izlazila u susret i da više neće dozvoliti da je iko prevari za pare. Uglavnom, situacija je bila veoma nejasna jer je ona nepovezano govorila i videlo se da je pod velikim stresom",

Raletove komšije nisu krile iznenađenje zbog incidenta.

"Kod njega se često čuju cika, vika i dreka. Ne mešamo se, niti znam ko je ona, ni ko je on. Bilo bi lepo da poštuju kućni red, ali njihova stvar, samo da ne bude nasilja, to nije baš lepo, neka se raziđu ako ne mogu zajedno da funkcionišu", priča jedan od stanovnika ovog kraja.

Podsetimo, Ana je u izjavi za Hajp nakon što je prijavila Raleta za nasilje poručila da u kuću na Avali više nikada neće kročiti, dok je Rale nakon što je dao izjavu u policiji rekao da je dobio zabranu prilaska pevačici od 48 sati.

