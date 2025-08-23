logo
Pričalo se da Viki zarađuje milione, a istina je potpuno drugačija: Evo šta se dešava sa firmom folk pjevačice

Autor Đorđe Milošević
0

Firma Viki Miljković i njenog supruga rasprostranjena je i van granica naše zemlje.

Pričalo se da Viki zarađuje milione, a istina je potpuno drugačija Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Folk pjevačica Viki Miljković i Dragan Tašković Taške imali su velike rashode u firmi zbog čega su završili u minusu, saznaju domaći mediji.

Pored pjevanja, Viki Miljković godinama unazad ima privatni bizni sa nekretninama koji je započela sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom.

Naime, njihova firma se bavi prodajom i dizajnom enterijera stanova kako u Srbiji, tako i van granica naše zemlje. Iako je njihova firma inkasirala preko pola miliona eura, rashodi su ipak bili malo veći, zbog čega su završili u minusu.

Na zvaničnom sajtu Agencije za privredne registre može se naći informacija da je firma Viki Miljković u minusu skoro 25.000 eura, što se nije dešavlo ranijih godina.

Tagovi

Viki Miljković

