Firma Viki Miljković i njenog supruga rasprostranjena je i van granica naše zemlje.
Folk pjevačica Viki Miljković i Dragan Tašković Taške imali su velike rashode u firmi zbog čega su završili u minusu, saznaju domaći mediji.
Pored pjevanja, Viki Miljković godinama unazad ima privatni bizni sa nekretninama koji je započela sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom.
Pričalo se da Viki zarađuje milione, a istina je potpuno drugačija: Evo šta se dešava sa firmom folk pjevačice
Naime, njihova firma se bavi prodajom i dizajnom enterijera stanova kako u Srbiji, tako i van granica naše zemlje. Iako je njihova firma inkasirala preko pola miliona eura, rashodi su ipak bili malo veći, zbog čega su završili u minusu.
Na zvaničnom sajtu Agencije za privredne registre može se naći informacija da je firma Viki Miljković u minusu skoro 25.000 eura, što se nije dešavlo ranijih godina.