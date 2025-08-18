Kume postale ljute rivalke: Ceca Ražnatović komentarisala prelazak Viki iz Granda u Pinkove zvezde

Pjevačica Viki Miljković prešla je sa Zvezda granda u žiri Pinkovih zvezda i tako postala konkurencija kumi Svetlani Cece Ražnatović. Pošto su postale "rivalke", Ceca je prvi put progovorila o tansferu.

Ceca je naglasila da Viki ima njenu podršku i da je ne brine mnogo što će od iduće sezone, u neku ruku, biti konkurencija.

"Kuma Viki mi je otišla na 'Pink'. Ne treba komentarisati tuđe razloge, Viki je moja kuma, pa ja znam. Podržala sam je da promijeni sredinu, nekad dođe do prezasićenja i to je sve u redu. Sve je to posao i ljudi treba da mijenjaju sredine u kojima više ne plivaju onako kako treba. Što se moje kume tiče, sve će zavisiti kako se postavi. Kako se ko postavi, tako i prođe", prokomentarisala je Ceca Ražnatović.

Viki četvrti član Pinkovih Zvezdica

"Viki Miljković je četvrti član žirija 'PInkovih Zvezda', najznačajnijeg muzičkog takmičenja u ovom dijelu Evrope. Pored Desingerice, Bosanca i Zorice Brunclik, sada je stalni član žirija i Viki! Nije tražila kao Zorica, Filipince za masažu stopala i sok od tartufa, ali je tržila da Taške ne bude udaljen više od 11 metara od nje! To je ok!" napisao je Željko Mitrović na instagramu.

Karleuša saznala da je u žiriju sa Viki

Pjevačica Jelena Karleuša potpisala je ugovor i time zvanično postala peti član žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde“, koje bi, prema svemu sudeći, trebalo da krene sa emitovanjem već od septembra.

Tom prilikom, Jelena je posjetila kancelariju vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, gdje su razgovarali i potpisali potrebne dokumente. Karleuša se iznenadila kada je čula da će joj koleginica biti Viki Miljković.

"Šta će Viki Miljković? I Viki si zvao?", pitala ga je Jelena.

"Viki je odlična. Očekujem tu malo sukoba, ali samo bez nasilja da bude. Kad smo već kod nasilja, niti Karleuša voli mene, niti ja volim nju, ali moram da kažem jednu stvar, mržnja je najgora stvar koja se dešava srpskom nacionalnom biću. Kada bi energiju koju koristimo za mržnju koristili za neke kvalitetne i kreativne stvari, Srbija bi vjerovatno bila najuspješnija i najkvalitetnija zemlja na planeti", istakao je Željko Mitrović tokom potpisivanja ugovora.

