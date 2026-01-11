„Ukoliko iranski narod odluči da okonča više od 46 godina mržnje i nesposobne vladavine, to bi moglo da obnovi persijsku kulturu obrazovanja, umjetnosti, muzike i snage, i da bude kraj Hamasa, Hezbolaha i Hutija“, naveo je Hakabi.

Izvor: Profimedia

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izrazila je podršku iranskom narodu putem mreže X.

„Kako se represija pojačava, a gubitak nevinih života nastavlja, pažljivo pratimo situaciju. Evropa stoji uz narod Irana u njihovoj legitimnoj borbi za slobodu“, navela je fon der Lajen.

Istovremeno, američki ambasador u Izraelu Majkl Hakabi ocijenio je da bi svrgavanje iranskog režima predstavljalo kraj militantnog palestinskog pokreta Hamas, libanske grupe Hezbolah i jemenskih pobunjenika Hutija, koje Iran podržava, piše izraelski list Times of Israel.

Hakabi je dodao da bi promjena režima u Iranu mogla omogućiti obnovu persijske kulture.

„Ukoliko iranski narod odluči da okonča više od 46 godina mržnje i nesposobne vladavine, to bi moglo da obnovi persijsku kulturu obrazovanja, umjetnosti, muzike i snage, i da bude kraj Hamasa, Hezbolaha i Hutija“, naveo je Hakabi.