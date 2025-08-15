Karleuša saznala da je u žiriju sa Viki Miljković: Hitno se obratila Mitroviću, on je odmah prekorio

Jelena je tokom potpisivanja ugovora saznala da će joj koleginica u žiriju biti i Viki Miljković.

Izvor: YouTube/Kurir/screenshot

Pjevačica Jelena Karleuša potpisala je ugovor i time zvanično postala peti član žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde“, koje bi, prema svemu sudeći, trebalo da krene sa emitovanjem na televiziji Pink već od septembra.

Tom prilikom, Jelena je posjetila kancelariju vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, gdje su razgovarali i potpisali potrebne dokumente.

Kako su njih dvoje godinama unazad bili u otvorenom sukobu, Mitrović se osvrnuo i na njihov raniji odnos.

"Očekivano ili neočekivano, mislim da se u medijima to već zavrtjelo. JK je peti član žirija, tako da više nije neočekivano", započeo je priču Željko Mitrović, a kada je naveo ko će se sve naći pored Jelene u žiriju, Karleuša se iznenadila kada je čula da će joj koleginica biti Viki Miljković.

"Šta će Viki Miljković? I Viki si zvao?", pitala ga je Jelena.

"Viki je odlična. Očekujem tu malo sukoba, ali samo bez nasilja da bude. Kad smo već kod nasilja, niti Karleuša voli mene, niti ja volim nju, ali moram da kažem jednu stvar - mržnja je najgora stvar koja se dešava srpskom nacionalnom biću. Kada bi energiju koju koristimo za mržnju koristili za neke kvalitetne i kreativne stvari, Srbija bi vjerovatno bila najuspješnija i najkvalitetnija zemlja na planeti", istakao je Željko Mitrović, koji je donio bitnu odluku:

"Riješio sam da iskorijenimo sve netrpeljivosti, antagonizme, negativne polarizacije iz mog života i JK je simbol i rezultat toga. Simbol pomirenja i antimržnje. Ako već o tome pišem i govorim, moram da budem i neko ko to sprovodi", izjavio je Željko Mitrović.