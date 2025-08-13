logo
Viki Miljković potpisala ugovor za "Pinkove Zvezde": Mitrović otkrio da je imala poseban uslov

Viki Miljković potpisala ugovor za "Pinkove Zvezde": Mitrović otkrio da je imala poseban uslov

Autor Marina Cvetković
0

Viki Miljković je nova članica žirija "Pinkovih Zvezda".

Viki Miljković je nova članica žirija "Pinkovih Zvezda". Izvor: Instagram printscreen / zeljkomitrovic

Budući da pored Marije Šerifović, koja napušta "Zvezde Granda", a na čije mjesto dolazi Dara Bubamara, i Viki Miljković i Dragan Stojković Bosanac neće više žirirati, sada će publika imati priliku da ih vidi u konkuentskom takmičenju.

Željko Mitrović je na svom Instagram profilu objavio video snimak na kom vidimo kako potpisuje ugovor sa pjevačicom, a tom prilikom je otkrio da je ona imala poseban uslov.

"Viki Miljković je četvrti član žirija Pinkovih Zvezda, najznačajnijeg muzičkog takmičenja u ovom dijelu Evrope. Pored Desingerice, Bosanca i Zorice Brunclik, sada je stalni član žirija i Viki! Nije tražila kao Zorica - Filipince za masažu stopala i sok od tartufa, ali je tržila da Taške ne bude udaljen više od 11 metara od nje! To je ok!" napisao je on.

 Podsjetimo, u "Zvezdama Granda" su ostali Snežana Đurišić, Ceca Ražnatović, Ana Bekuta, Đorđe David i Aleksandar Milić Mili, dok je novo pojačanje gorepomenuta Dara Bubamara.

Đorđe David prokomentarisao je juče odlazak Viki Miljković i Bosanca iz popularnog takmičenja.

"Djeluje mi da je razlog lova, a kad radiš onda želiš da naplatiš to svoje znanje", istakao je muzičar, između ostalog.

Osim toga našeg rokera je iznenadio Bosančev odlazak bez pozdrava.

"On se ni sa kim nije pozdravio", rekao je začuđeno Đorđe David za "24sedam".

Prisjetimo se Viki u Zvezdama Granda:

