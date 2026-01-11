Evropa planira da se suprotstavi Trampu zbog Grenlanda.

Velika Britanija predvodi pregovore sa najbližim evropskim saveznicima o potencijalnom raspoređivanju trupa na Grenlandu kako bi se obezbijedio Arktik, piše britanski Telegraf. Prema navodima ovog lista, britanski zvaničnici su se posljednjih dana sastajali sa kolegama iz više evropskih zemalja, uključujući Njemačku i Francusku, kako bi započeli pripreme za eventualno raspoređivanje trupa.

Ove aktivnosti dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Tramp, poslije uspješno izvedene akcije hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, ponovo pokrenuo priču o Grenlandu i najavio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da zauzmu Grenland iz bezbjednosnih razloga.

Prema planovima, Velika Britanija i evropski saveznici razmatraju raspoređivanje vojske, ratnih brodova i aviona, kao i organizaciju vojnih vježbi i prebacivanje vojne tehnike. Evropske zemlje se nadaju da će pojačano prisustvo njihovih trupa odvratiti američkog predsjednika od ideje da zauzme Grenland i istovremeno pokazati da Evropa preuzima dio bezbjednosnih obaveza u regionu.

Zašto Tramp želi da zauzme Grenland?

Tramp je u više navrata dosad najavljivao mogućnost zauzimanja Grenlanda. Njegov argument je bezbjednost, odnosno predostrožnost Sjedinjenih Amerika kako Narodna Republika Kina ili Ruska Federacija ne bi zauzele Grenland.

Grenland je inače samoupravna teritorija u sastavu Danske koja je član NATO pakta. Grenland je bogat prirodnim resursima, prije svega rijetkim mineralima, britanski list piše da se unutar same Evropske unije navodno razmatraju sankcije za američke kompanije ukoliko Tramp odbije da NATO rasporedi trupe na Grenland.