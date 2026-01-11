Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei oglasio se na platformi X, kritikujući američkog predsjednika Donalda Trampa i Sjedinjene Države.

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Broj ljudi ubijenih u protestima u Iranu u poslednjih nekoliko sati više nego se udvostručio, javlja Rojters pozivajući se na američku organizaciju Novinska agencija aktivista za ljudska prava (HRANA). Prema najnovijem izveštaju HRANA-e, dosad je poginulo 466 ljudi, što je ogroman skok u odnosu na ranije objavljenu brojku od 203 stradalih.

U protestima koji traju širom zemlje, ubijeni su i demonstranti i pripadnici snaga bezbednosti. Prema prethodnim podacima HRANA-e, 162 demonstranta i 41 pripadnik snaga bezbednosti izgubili su život, a većina žrtava pogođena je hicima iz neposredne blizine.

Der US-Präsident, der die gaze Welt mit Arroganz beurteilt, sollte wissen, dass Tyrannen, wie der Pharao, Nimrod und die Pahlavi Dynastie und ihresgleichen auf dem Höhepunkt ihres Stolzes gestürzt wurden.#Iran#Khamenei — Ajatollah Khamenei (@de_Khamenei)January 11, 2026

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei oglasio se na platformi X, kritikujući američkog predsjednika Donalda Trampa i Sjedinjene Države. Hamnei je naveo da su tirani poput faraona, Nimroda i dinastije Pahlavi srušeni na vrhuncu svog ponosa i optužio opozicione demonstrante da uništavaju zgrade sopstvene zemlje kako bi se dodvorili američkom predsedniku.

„Svako treba da zna da se Islamska Republika Iran, koja je izgrađena krvlju stotina hiljada časnih ljudi, neće povući pred saboterima. Ko god da ste, vi ste strani plaćenici i iranska nacija vas prezire; naš narod ih neće tolerisati. Naš narod je danas bolje opremljen i naoružan nego pre revolucije – naše duhovno oružje je jače, a konvencionalno neuporedivo sa onim iz prošlosti“, poručio je Hamnei.

Protesti u Iranu nastavljaju se uprkos rastu broja žrtava, dok međunarodne organizacije pozivaju na hitno smirivanje situacije i poštovanje ljudskih prava.