Kako se tvrdi, pogoršanje Kadirovljevog zdravlja pokrenulo je intenzivnu potragu za novim liderom Čečenije.

Izvor: Profimedia/Ramzan Kadyrov

Zdravstveno stanje čečenskog lidera Ramzana Kadirova naglo se pogoršalo usljed otkazivanja bubrega, a u Kremlju se već aktivno razmatraju mogući nasljednici na čelu Čečenije, tvrde ukrajinski obavještajni izvori.

Prema informacijama izvora iz Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, Kadirov se nalazi na dijalizi, dok ljekari ne daju optimistične prognoze o njegovom daljem zdravstvenom stanju, prenosi Interfaks-Ukrajina.

Izvori navode da se Kadirov trenutno nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji, gdje su se okupili članovi njegovog porodičnog klana, uključujući i one koji su doputovali iz inostranstva.

Kako se tvrdi, pogoršanje Kadirovljevog zdravlja pokrenulo je intenzivnu potragu za novim liderom Čečenije.

„U pozadini boravka Ramzana Kadirova, proces određivanja kandidata za mjesto novog vođe Čečenije značajno je aktiviran“, naveo je sagovornik ukrajinske agencije.

Kao najizgledniji kandidati koje, prema tim navodima, favorizuje Kremlj, pominju se Magomed Daudov, Apti Alaudinov, kao i Kadirovljev najstariji sin Ahmat Kadirov, piše Ukrinform.

Ahmat Kadirov se u posljednje vrijeme sve češće spominje kao mogući nasljednik, naročito nakon što ga je njegov otac nedavno imenovao za vršioca dužnosti zamjenika predsjednika vlade Čečenije. Uz tu funkciju, dvadesetogodišnji Ahmat zadržao je i poziciju ministra sporta Čečenije.