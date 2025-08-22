"Pa čovjek se nije još ohladio": Pjevačica izvrijeđala Viki Miljković zbog Saše Popovića i napuštanja "Zvezda Granda"

Nakon što se saznalo da je dobar dio žirija prešao iz "Zvezda Granda" u "Pinkove zvezde", oglasila se i Zorica Marković ne štedeći koleginicu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zorica Marković ne krije bijes nakon poteza Viki Miljković, koja je iznenada napustila „Zvezde Granda“ i prešla u žiri „Pinkovih zvezda“. Ovaj transfer izazvao je pravu buru na estradi, a Zorica je, vidno iznervirana, odlučila da javno iskaže svoj stav, ne štedeći ne samo Viki, već i druge kolege.

"Ne volim kada sitno i jadno koriste i da kroz tebe brojim pare. To ne volim, ali da se zarade pare zarad nekog dobrog projekta, za to sam uvijek" rekla je Zorica.

"Zvezde Granda i dalje traju, a oni su odlučili da ipak pređu u konkurentno muzičko takmičenje. S obzirom da Zvezde Granda još uvijek traju to mi je odvratno. Koje god da su pare u pitanju, pa čovjek se nije još ni ohladio" dodala je pjevačica revoltirano.

"To su preletači"

Zorica se tu nije zaustavila.

"Pa jel' nije ona u Beogradu na vodi? Šta će ona u Pinkovim zvezdama? Dobro, od Viki to može da se očekuje, ona mnogo voli pare. Kod takvih osoba nije ni čudo što su preletači" navela je Markovićeva za "Svetski radio".

Podsjetimo, Viki Miljković nedavno je nakon mnogo godina saradnje napustila "Zvezde Granda" kao i još neke njene kolege.

Folkerka će se od jeseni naći među članovima žirija "Pinkovih zvezda", a u galeriji u nastavku pogledajte ko je još u žiriju

(Pulsonline.rs/MONDO)