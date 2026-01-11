Protesti širom Irana počeli su krajem decembra prošle godine, a pokrenuti su nezadovoljstvom trgovaca zbog rekordno visoke devalvacije domaće valute u odnosu na američki dolar.

Izvor: Profimedia

Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sar uputio je danas javnu podršku demonstrantima u Iranu, poručivši da Izrael stoji uz njihove zahtjeve za slobodom i boljom budućnošću.

U video-objavi na društvenoj mreži Iks, Sar je naveo da Izrael želi uspjeh Irancima koji protestuju širom zemlje.

„Podržavamo njihovu borbu za slobodu. Smatramo da je zaslužuju i da zaslužuju bolju budućnost. Nemamo nikakvo neprijateljstvo prema narodu Irana“, rekao je Sar.

On je istakao da, prema stavu Izraela, iranski režim predstavlja ozbiljan međunarodni problem.

„Imamo veliki problem koji nije samo naš, već regionalni i međunarodni problem, a to je iranski režim, koji je najveći izvoznik terorizma i radikalizma u svijetu“, poručio je izraelski ministar.

Protesti širom Irana počeli su krajem decembra prošle godine, a pokrenuti su nezadovoljstvom trgovaca zbog rekordno visoke devalvacije domaće valute u odnosu na američki dolar.

Istovremeno, američki onlajn medij Aksios objavio je, pozivajući se na dva neimenovana visoka zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, da administracija predsjednika Donalda Trampa razmatra više opcija za podršku protestima u Iranu.

Prema tim navodima, dio Trampovog tima smatra da bi snažna vojna akcija u ovom trenutku mogla da nanese štetu protestnom pokretu, iako vojni udari na ciljeve u Iranu ostaju jedna od opcija koje se razmatraju.

Među mogućim mjerama pominju se i potezi usmjereni na odvraćanje Teherana od suzbijanja protesta, poput objave da je američka udarna grupa nosača aviona upućena ka regionu Irana. Takođe se razmatraju sajber-napadi i informacione operacije protiv iranskih vlasti.

Anonimni izraelski vojni zvaničnik, upoznat sa obavještajnim podacima, izjavio je za Aksios da su iranske vlasti, nakon protesta održanih u četvrtak, postale „značajno zabrinute“ i da su sproveli „ozbiljnu ponovnu procjenu situacije“.