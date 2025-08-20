logo
Ovo su braća Jelene Karleuše: Postoji samo 1 zajednička fotografija, a evo u kakvim su odnosima

Autor Đorđe Milošević
Fotografija je nastala još 2016. godine, kada su Jelena i njen, sada već bivši suprug Duško Tošić, okupili porodicu lijepim povodom.

Ovo su braća Jelene Karleuše: Postoji samo 1 zajednička fotografija, a evo u kakvim su odnosima Izvor: Instagram printscreen

Roditelji Jelene Karleuše, Dragan i Divna, vjenčali su se davne 1978. godine. U to vrijeme Divna je bila student Pravnog fakulteta, dok je Dragan radio kao kriminalistički inspektor.

Njihov brak, nažalost, nije dugo potrajao. Nakon izvjesnog vremena svako je krenuo svojim putem, a Jelena je nastavila da živi sa majkom.

Iako je Divna posle razvoda čak 17 godina bila u emotivnoj vezi sa pjevačem Velimirom Mitrovićem Galom, nikada se nije ponovo udala.

Dragan se ponovo oženio

Dragan je, ipak, odlučio još jednom da stane pred matičara. U njegovoj zvaničnoj biografiji, koja je svojevremeno predstavljena javnosti, navodi se da je njegova druga supruga direktor i suvlasnik preduzeća koje se bavi poslovima osiguranja.

Izvor: Facebook

Kada je Jelena Karleuša imala 13 godina, njen otac je dobio prvog sina, Ivana, a deset godina kasnije i drugog, Nikolu.

Iako je sa polubraćom oduvjek njegovala blizak odnos, koji i danas traje, na društvenim mrežama može se pronaći samo jedna zajednička fotografija. Ona je nastala još 2016. godine, kada su Jelena i njen, sada već bivši suprug Duško Tošić, okupili porodicu na proslavi povodom deset godina ljubavi i osam godina braka.

