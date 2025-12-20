Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, nijesu rekli gdje se operacija odvijala, ali su dodali da je američka Obalska straža predvodila operaciju.

Izvor: Screenshot YT/mirrornow

Sjedinjene Američke Države danas su presrele i zaplijenile brod pod sankcijama kod obale Venecuele u međunarodnim vodama, rekla su Rojtersu tri američka zvaničnika.

Američki predsjednik Dondald Tramp prethodno je, u utorak, naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze i odlaze iz Venecuele, pojačavši pritisak na predsjednika te zemlje Nikolasa Madura.

SAD su nedavno, početkom decembra, takođe zaplijenile naftni tanker u blizini Venecuele.

U okviru akcija američkih snaga već je pogođeno 28 brodova kod obala ove zemlje, a u napadima je poginulo preko 100 osoba, podsjeća NBC.

Američka administracija navodi da ove brodove koriste trgovci drogom, kao i da Venecuela prihodima od nafte finansira terorizam.