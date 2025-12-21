"Otac je saznao za to i ucijenio me": Pjevačica priznala da je jednim potezom zgranula sve, evo o čemu je riječ

Kaja Ostojić prisjetila se jedne svađe sa svojim ocem.

Pjevačica Kaja Ostojić ispričala je kako je kao tinejdžerka bila veoma nestašna kada su joj razne misli prolazile kroz glavu. Tako je imala veliku želju da odradi pirsinge i tetovaže, zbog čega se posle i pokajala.

"Bila mi je želja da budem sva u pirsinzima, tetovažama i tako dalje, što su negdje dalje, hvala Bogu, moji spriječili, ali nisu uspjeli kada sam negdje sa svojih 17 godina bila među pionirima pirsinga na pupku. Svi su se zgranuli kada su vidjeli da imam pirsing, ali nije mi dobro zarastao i stalno je bio upaljen bez obzira na to što sam ga ja tretirala kako je rečeno. Naravno, sve to sam krila od roditelja i na kraju sam ga izvadila jer je otac saznao za to i na fin način me je ucijenio da ga skinem. Pitao me je da li hoću muzički stub ili da se bavim sa tom ranom na stomaku i ja sam rekla dobro", rekla je Kaja.

Najveća neprijatnost na nastupu

Kaja se nedavno prisjetila lošeg iskustva s opasnim momkom.

Kako i sama kaže, ona nije odgovarala na njegovo udvaranje, a on je zbog njenog kuliranja organizovao da se na njenom nastupu desi haos kako bi se publika razbježala.

"Najveća neprijatnost? Bilo je to prije nekih desetak godina kada je još uvijek bio živ jedan problematičan momak, sad da ga ne imenujem. Organizovao je da se baci suzavac na moj nastup što je rastjeralo sve ljude".