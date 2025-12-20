Odluka je donijeta na generalnoj skupštini muzejskih radnika, koji su jednoglasno glasali za obustavu štrajka kako bi muzej mogao da dočeka posjetioce.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Muzej Luvr u Parizu ponovo je danas otvoren u potpunosti pošto je osoblje izglasalo obustavu štrajka koji je poremetio pristup tom najposjećenijem muzeju na svijetu, saopštili su uprava i sindikati.

Odluka je donijeta na generalnoj skupštini muzejskih radnika, koji su jednoglasno glasali za obustavu štrajka kako bi muzej mogao da dočeka posjetioce, saopštili su sindikati.

Štrajk je doveo do potpunog zatvaranja Luvra a potom djelimičnog otvaranja u srijedu. Sindikati su rekli da je obustava uslijedila nakon pet sastanaka sa zvaničnicima ministarstva kulture, ali da je napredak i dalje nedovoljan, posebno u pogledu broja zaposlenih, plata i dugoročnih planova bezbjednosti.

Izvor: Profimedia

Takođe su iskazali zabrinutost zbog propadanja zgrade i uslova rada.

Predstavnici sindikata kritikovali, kako su istakli, nedostatak angažovanja predsjednice Luvra Lorans de Kar tokom štrajka, rekavši da se nije ni sastala sa osobljem niti im se obratila. Radnici bi trebalo da održe još jednu generalnu skupštinu 5. januara kako bi odlučili da li će nastaviti štrajk.