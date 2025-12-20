Zelenski je izjvio da samo SAD mogu ubijediti Rusiju da zaustavi rat u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je danas da samo Sjedinjene Države mogu ubediti Rusiju da zaustavi rat u Ukrajini, dok se u Majamiju održava novi krug pregovora između Kijeva i Moskve.

"Mislim da Sjedinjene Države i predsjednik Tramp imaju tu moć. I mislim da ne bismo trebali tražiti alternative Sjedinjenim Državama. Svaka druga opcija izaziva sumnje" u pogledu mogućnosti postizanja mira, rekao je Zelenski odgovarajući na pitanje novinara.

Ukrajina i njeni evropski saveznici trebali bi nastaviti da podržavaju aktuelne mirovne pregovore s Rusijom koje predvode SAD, dodao je.

Zelenski je komentarisao i izjavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona, koji je sugerisao da će Evropa morati ponovo da se uključi u direktne pregovore s Rusijom ako američki napori propadnu.

Dodao je da se za sadašnji format "vrijedi boriti", ali je napomenuo: "Ako ne uspije, svi ćemo razmisliti o drugim opcijama."