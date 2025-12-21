U junu naredne godine Milošević je pušten iz pritvora, a on je tada izjavio da je slučaj protiv njega „velika namještaljka“ i tvrdio da su sada oni iz Uprave prihoda i carina koji su radili na slučaju završavali iza rešetaka.

Izvor: Vlada Crne Gore

Tri godine nakon hapšenja, Rade Milošević, nekadašnji direktor Uprave prihoda i carina (UPC), i dalje nije optužen za šverc cigareta, a iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) ne daju pojašnjenje u kojoj fazi se nalazi predmet. Milošević je prvobitno privođen početkom oktobra 2022. godine, a 21. decembra iste godine lišen je slobode po nalogu specijalnih tužilaca. Lisice su mu tada stavili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) u okviru istrage o nestanku milionski vrijednih paketa cigareta, sumnjičeći ga da je organizator grupe koja je krijumčarila zaplijenjene cigarete predviđene za uništavanje.

U junu naredne godine Milošević je pušten iz pritvora, a on je tada izjavio da je slučaj protiv njega „velika namještaljka“ i tvrdio da su sada oni iz Uprave prihoda i carina koji su radili na slučaju završavali iza rešetaka. Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović je krajem prošle godine potvrdio da je istraga i dalje u toku. Vijesti od SDT-a čekaju odgovore da li je u predmetu završena istraga i podnijeta optužnica i, ako jeste, kada i protiv koga.

Ustavni sud je ranije utvrdio da je Milošević tri mjeseca neosnovano bio u pritvoru, navodeći da produženje pritvora zahtijeva konkretne okolnosti koje jasno opravdavaju njegovu primjenu. Milošević je funkcioner Građanskog pokreta URA, a u januaru 2021. godine imenovan je za državnog sekretara MUP-a, a potom 27. aprila 2022. godine za direktora UPC. Ostavku je podnio početkom oktobra iste godine, nekoliko dana nakon privođenja u prostorije SPO-a, gdje je pojašnjavao kako je tekao postupak čuvanja i spaljivanja oduzetih cigareta iz Slobodne zone Luke Bar.

Prema tvrdnjama SDT-a, u pećima nije spaljen broj cigareta popisan u dokumentima UPC-a, već je dio oduzetih paketa završio u krijumčarskom lancu. Pola godine nakon hapšenja, SDT je proširio istragu protiv Miloševića i još nekoliko okrivljenih za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, primanje mita, krijumčarenje i nedozvoljenu trgovinu. Ukupno je u istrazi obuhvaćeno 19 okrivljenih fizičkih lica i jedno pravno lice, pišu Vijesti.

Među članovima kriminalne organizacije koju je formirao Milošević bili su službenici Uprave prihoda i carina, kao i vozači i više neidentifikovanih lica. SDT navodi da je Nikšićanin Ivan Mićković 2018. godine formirao grupu za krijumčarenje cigareta koje su trebale biti uništene u pećima fabrike „Javorak“, dok su u istom predmetu obuhvaćeni i direktori špediterskih firmi iz Bara, Miločana, Cetinja, te druga lica povezana s tom mrežom.

UPC je oduzela oko 145.000 paketa cigareta na zalihama u Slobodnoj zoni Luke Bar, a potom organizovala spaljivanje u privatnoj fabrici „Javorak“ u Nikšiću, uključujući javne akcije uništavanja cigareta. Policijsko obezbjeđenje Miloševiću bilo je stalno dodijeljeno zbog procjene Agencije za nacionalnu bezbjednost da je njegova sigurnost ugrožena.

Slučaj šverca cigareta, u kojem se Milošević našao u centru istrage, pokazuje složenost mreže kriminalnih aktivnosti u kojoj su učestvovali službenici državnih institucija i privatna lica, ali i da optužnica još nije podnijeta ni nakon tri godine od hapšenja, što dodatno produbljuje sumnju u efikasnost istrage i procesuiranja odgovornosti u ovoj aferi, pišu Vijesti.