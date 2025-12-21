Prema javnim evidencijama, trećina sredstava za putovanja odnosi se na dnevnice zaposlenima za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

Izvor: Vlada Crne Gore

Troškovi službenih putovanja i reprezentacije u centralnoj administraciji Crne Gore za novembar ove godine premašili su 1,1 milion eura. Od toga, za sama službena putovanja utrošeno je nešto više od milion eura, dok je oko 120 hiljada eura otišlo na izdatke za reprezentaciju.

Prema javnim evidencijama, trećina sredstava za putovanja odnosi se na dnevnice zaposlenima za službena putovanja u zemlji i inostranstvu. Za novembar je za dnevnice u Crnoj Gori isplaćeno oko 110 hiljada eura, dok je za putovanja u inostranstvo izdvojeno više od 225 hiljada eura. Smještaj u zemlji i inostranstvu koštao je oko 245 hiljada, dok je prevoz iznosio 233 hiljade eura, a ostatak sredstava obuhvata opšte troškove, uključujući i smještaj, i prevoz, i dnevnice.

Za poređenje, u oktobru je ukupni trošak centralne administracije za putovanja i reprezentaciju iznosio preko 1,3 miliona eura, a u septembru oko 1,2 miliona eura. Ukupno, za tri mjeseca potrošeno je 3,6 miliona eura, pri čemu najmanje trećina otpada na dnevnice zaposlenima.

Budžetom za ovu godinu predviđeno je nepunih 8,4 miliona eura za službena putovanja i oko milion eura za reprezentaciju, a u centralnoj administraciji su obuhvaćeni zaposleni u ministarstvima, Skupštini, Predsjedniku, upravama, zavodima, sekretarijatima, sudovima, tužilaštvima, te u zdravstvu i obrazovanju. Za ručkove i večere u novembru potrošeno je 124 hiljade eura.

Pred poslanicima je Predlog budžeta Crne Gore za narednu godinu, koji predviđa 8,5 miliona eura za službena putovanja i oko 960 hiljada eura za reprezentaciju. Uprkos kritikama javnosti, ovi izdaci se gotovo nikada ne smanjuju.

U novembru je za ugovore o djelu prikazan trošak od oko 1,4 miliona eura od ukupno planiranih 16,6 miliona za ovu godinu. Vlada je formirala Komisiju za analizu i praćenje ovih ugovora sa zadatkom da do kraja godine broj ugovora bude smanjen za najmanje 20 odsto. Ipak, budžetom za narednu godinu projektovano je 15,5 miliona eura za ugovore o djelu, što ukazuje da će najava smanjenja teško biti ostvarena.

Ugovori o djelu često se kritikuju kao prikrivena zapošljavanja, povezana sa političkim, nepotističkim i interesno vezanim kadrom, te predstavljaju prečicu za ulazak u javnu upravu.