Košarkaš Bajerna Spenser Dinvidi bio je šokiran atmosferom u Beogradskoj areni

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Partizan prolazi kroz tešku fazu u svom postojanju. Utakmica protiv Bajerna u 14. kolu Evrolige bila je jedna od najnevjerovatnijih u istoriji kluba, možda i evropske košarke. Igrači Parnog valjka izviždani su, novi trener takođe, a igrači protivničkog tima takođe. Komentari o ovakvoj utakmici stižu sa različitih strana, a oglasio se i učesnik na terenu – Spenser Dinvidi.

Jedini koji su dobili ovacije od strane navijača Partizana bili su bivši kapiten Vladimir Lučić i bivši igrač Ajzea Majk. Uspio je i Isak Bonga da iznudi po neki lijep gest Grobara, ali atmosfera u Beogradskoj areni bila je daleko od uobičajene. Partizan je pobijedio u toj utakmici, ali slavlje nije bilo dovoljno navijačima, pošto su košarkaši poslije meča ponovo bili izviždani. Jasno je stavljano do znanja da se odlazak Željka Obradovića neće lako oprostiti, a to je primijetila i bivša NBA zvijezda.

Dinvidi je u Bajern stigao tek krajem oktobra, ali se vrlo brzo uklopio u tim i pokazao iskustvo. Međutim, ni bogata karijera Amerikanca nije mu pružila priliku da vidi bilo šta slično onome čemu je prisustvovao u prestonici Srbije. "Srpska publika ima bogatu istoriju, to se moglo primijetiti pošto su bili bučni. Najzanimljivije mi je bilo to što ništa nisam razumio šta viču, ali sam znao da su ljuti. Bilo je ludo", rekao je pojačanje Bajerna u razgovoru za "Basketnjuz".

Međutim, Dinvidi je mogao da računa na podršku Srba u ekipi. Tako je prevod zatražio od Vladimira Lučića i Stefana Jovića i ponosno je otkrio da je saznao o čemu se radilo na tribinama Partizana u tom meču. "Očigledno je da je trener ostavio veliki trag", konstatovao je.