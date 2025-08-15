Jelena Karleuša i zvanično na Pinku: Mitrović objavio snimak, o njenom stajlingu svi pričaju (Video)

Mitrović je objavio snimak iz prostorija Pink televizije.

Pjevačica Jelena Karleuša i zvanično će biti dio žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", potvrdio je čelnik Pink televizije Željko Mitrović.

Mjesecima se nagađalo hoće li se Jelena naći u "vručoj" stolici pomenutog takmičenja, budući da je nedavno viđena ispred Pinka, a sada je ova informacija i zvanično objavljenja.

Mitrović se oglasio na Instagramu, gdje je objavio snimak sa Jelenom dok su potpisivali ugovor.

"Jelena Karleuša je peti član žirija, “Pinkovih Zvezda” najvećeg pjevačkog takmičenja u ovom dijelu Evrope. Vjerujem da je “mržnja” najveći neprijatelj ljudske civilizacije, ali i srpskog nacionalnog bića! Ako se već borim protiv mržnje, onda je red da je iskorijenim prvo u svom dvorištu! Jelena i ja bi mogli da budemo i simbol “pomirenja”, ali i simbol eliminisanja mržnje u našim životima! Kada bi svi Srbi energiju koju koriste za mržnju, upotrijebili za kreativne i pozitivne aktivnosti, Srbija bi bila najuspješnija zemlja na planeti! Ljudi, volite se, jer život je kratak i nema reprizu", napisao je Mitrović.

Mnogima je privukao pažnju i Jelenin stajling, a komentari su se samo nizali ispod snimka.