Karleuša i Nikola Jovanović u isto vreme na istom mestu: Sve o njenoj proslavi rođendana na jahti uz šampanjac

Autor Marina Cvetković
0

Mesecima unazad šuška se o potenicjalnoj vezi između Jelene Karleuše i košarkaša Nikole Jovanovića, a sada su našavši se u isto vreme u Crnoj Gori za njen rođendan, samo podgrejali ove sumnje.

Jelena Karleuša juče je juče, 17. avgusta proslavila 47. rođendan na jahti u Crnoj Gori, okružena najbližim prijateljima i saradnicima. Pop diva organizovala je intimnu žurku uz tortu i šampanjac.

Jelena je blistala u žutom heklanom kompletu, naglašavajući vitku liniju i obline koje su privukle svu pažnju prisutnih.

Pogledajte:

Nakon što su u javnost dospele fotografije Karleuše sa rođendanske proslave, ubrzo su se na Instagram profilu košarkaša Nikole Jovanovića, našle fotografije iz Crne Gore, gde sportista provodi dane predviđene za odmor.

Sportista je odseo u luksuznom hotelu gde ima teretanu i privatan bazen, dok dane provodi na vodi vozeći skuter, a da li je došlo do susreta sa pevačicom, to je ostala tajna koju vešto skrivaju.

Pogledajte Nikoline fotografije iz Crne Gore:

Jelena je u medijima do sada više puta zagonetno govorila o Jovanoviću, ali nije htela da prizna da li ih osim prijateljskih, vežu i neke druge emocije.

"Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je", rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.

Podsetimo se ovog gostovanja: 

Jelena Karleuša Nikola Jovanović

