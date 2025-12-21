U dopisu izvođačima radova, koji su činili kineska kompanija Dongfang Electric International Corporation i domaće firme Bemax, BB Solar i Permonte, Projectman navodi da nije imao pristup tehničkoj i radnoj dokumentaciji...

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) došao je do dokumenta koji pokazuje da je od početka 2025. do sredine novembra stručna firma Projectman, zadužena za nadzor ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja – blok 1, praktično bila onemogućena da obavlja svoj posao.

U dopisu izvođačima radova, koji su činili kineska kompanija Dongfang Electric International Corporation i domaće firme Bemax, BB Solar i Permonte, Projectman navodi da nije imao pristup tehničkoj i radnoj dokumentaciji, što je onemogućavalo zakonit, bezbjedan i profesionalan nadzor. „Puštanje u rad bez adekvatnog stručnog nadzora predstavlja ozbiljan rizik po bezbjednost i funkcionalnost sistema“, upozorio je inženjer Milorad Vemić.

Iz Projectmana kažu da su sve nepravilnosti otklonjene u roku od dvije sedmice. Odgovore CIN-CG-u nisu dostavili ni EPCG ni kineska kompanija Dongfang, dok su BB Solar i Permonte odbili komentare, navodeći da ovlaštene informacije daje nosilac konzorcijuma.

TE Pljevlja je jedno od najvećih energetskih postrojenja u Crnoj Gori, odgovorno za oko 40% proizvodnje struje, ali i za značajne emisije zagađujućih materija. Iako je rekonstrukcija, vrijedna oko 100 miliona eura, trebala smanjiti štetne emisije, stručni nadzor ukazuje da projekat nije riješio dugoročno pitanje ekoloških standarda. EU i Energetska zajednica više puta su upozoravale da TE Pljevlja neće moći raditi bez ograničenja i da rekonstrukcija predstavlja samo privremeno rješenje.

Dokument Projectmana dovodi u pitanje tvrdnje nadležnih u EPCG-u i otvara pitanja o zakonitosti, bezbjednosti i svrsi jednog od najskupljih energetskih projekata u Crnoj Gori.