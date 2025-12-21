Zvanični London je još 2022. stao uz Podgoricu prilikom proglašenja nepoželjnom grupe ruskih diplomata, smanjujući broj službenika Ambasade Rusije u Crnoj Gori sa 16 na četiri.

Izvor: MONDO ilustracija - Nevena MIlivojević

Ruski državljanin Kiril Kačur, koji je bio meta špijunske operacije u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa izjavio je: "Ja sam nepodoban... a Moskva ima veoma duge ruke". Kačur, 35-godišnji pravnik i bivši službenik Istražnog komiteta Rusije, Crnu Goru je izabrao za svoj dom nakon što je 2021. napustio Rusiju, nakon čega su ga vlasti u Moskvi optužile za više krivičnih djela.

Britanske vlasti utvrdile su da je šestoro bugarskih državljana godinama pratilo njega i druge mete širom Evrope, zbog čega su sredinom 2025. godine pred sudom u Londonu osuđeni na više od 50 godina zatvora. "Ovo je bila špijunska operacija visokog nivoa, sa značajnim finansijskim nagradama za uključene u špijunski lanac", rekao je predstavnik britanskog tužilaštva Frenk Ferguson. Vođa grupe Orlin Rusev dobijao je instrukcije od austrijskog državljanina Jana Marsaleka, koji je djelovao kao posrednik ruskih obavještajnih službi, pišu Vijesti.

Kačur je meta bio zbog svog političkog djelovanja i profesionalnog angažmana kao advokata, zastupajući osobe koje su se sudile sa ruskim oligarhima. Njegovo praćenje uključivalo je nadgledanje dronovima, iznajmljivanje vile u Crnoj Gori blizu njegovog doma i "direktnu vezu članova grupe sa službenicima ruske obavještajne službe na terenu". Oprema za špijuniranje bila je skrivena u lažnim flašama, kamenju, igračkama, upaljačima, automobilskim ključevima i naočarima za audio i video snimanje, a pronađeno je i više od 200 mobilnih telefona, 495 SIM kartica, dronovi, pasoši i lažne legitimacije.

Britansko tužilaštvo ističe da je operacija bila sprovedena u korist Rusije, uz značajne finansijske nagrade za učesnike, dok su bugarski državljani, među kojima su Bizer Džambazov, Katrin Ivanova, Tihomir Ivančev, Vanja Gaberova i Ivan Stojanov, osuđeni na kazne od pet do deset godina zatvora. Kačur je tokom 2022. osjetio da ga prate i živio je pod posebnim bezbjednosnim protokolima, uključujući stalnu pratnju obezbjeđenja.

Kako prenosi portal Vijesti, podršku Crnoj Gori u zaštiti od ruskih obavještajnih aktivnosti pružila je i Velika Britanija. Zvanični London je još 2022. stao uz Podgoricu prilikom proglašenja nepoželjnom grupe ruskih diplomata, smanjujući broj službenika Ambasade Rusije u Crnoj Gori sa 16 na četiri. Kačur ističe da je bio izložen prijetnjama i planovima otmice, ali da se zahvaljujući pažljivoj bezbjednosti i međunarodnoj saradnji izbjegao najgori scenario.