Kreću pregovori sa Željkom Mitrovićem: Karleuša uhvaćena ispred zgrade Pinka

Izvor dodaje da su pjevačici ponuđeni odlični uslovi.

Izvor: YouTube/Kurir/screenshot

Kako saznaju domaći mediji iz više izvora, velika je vjerovatnoća da će Jelena Karleuša od jeseni biti pojačanje u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a zasad se ova informacija krije od javnosti.

Prema pričama izvora, Jelena je u utorak oko podne bila u zgradi Pinka na razgovoru sa produkcijom, a sudeći po njenom osmijehu i dobrom raspoloženju po izlasku, gotovo je izvjesno da je dogovor postignut.

"Jelenin povratak na Pink televiziju i njeno učestvovanje u projektu "Pinkove zvezde" bila bi medijska bomba decenije. Svi znaju koliko se ona dobro godinama snalazila kao članica žirija u "Zvezdama Granda" i koliko su narodu nedostajale njene opaske i komentari takmičarima. Iako se već neko vrijeme Jelenino ime spominjalo po kuloarima kao jedno od potencijalnih izbora Željka Mitrovića za žiri, ona je u jednom momentu to ipak demantovala, tvrdeći da to nije istina jer je zabranjena na Pinku, ali i da je u odličnim odnosima sa njenim vlasnikom. Ipak, do velike promjene je došlo za svega nekoliko dana i JK je u utorak oko podne bila na razgovoru s produkcijom u zgradi Pinka", priča izvor.

Izvor dodaje da su pjevačici ponuđeni odlični uslovi, ali da to ipak nije presudno.

"Ugovor još nije zvanično potpisan, ali je gotovo sigurno da ćemo Jelenu gledati u "Pinkovim zvezdama" od jeseni. Logično je da su Karleuši ponuđeni najbolji uslovi i honorar, ali to njoj nikad nije bilo presudno, pa tako ni sad. Za nekoliko dana će sve biti mnogo jasnije. Možete li da zamislite taj šou-program i da se Jelena ponovo nađe u crvenim stolicama pored Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca, koji su već potpisali ugovore? Još kad se tu doda Zorica Brunclik, koja je godina na ratnoj nozi sa JK, kao i Tea Tairović, čije se ime pominje u medijima kao moguća članica žirija, a koja takođe nije u dobrim odnosima s njom, pa Desingerica... To već pršti u najavi i gotovo je sigurno da će se piplmetri usijati", zaključio je sagovornik.

"To nije istina"

"Ne, to apsolutno nije istina. Ne znam zašto me to svi pitaju. U odličnim sam odnosima sa Željkom Mitrovićem, iako sam zabranjena na televiziji Pink. Sem, naravno, kada je u pitanju emisija "Hit tvit". Bilo bi super da Tea Tairović bude u žiriju. U "Zvezdama Granda" sam bila jedini član koji je njoj davao poene za prolazak jer volim energiju kod ljudi. Volim ljude koji igraju na sceni i daju 300 odsto sebe. To je svakako bila ona. Možda bi ona imala šta da kaže nekom od učesnika kada je riječ o pokretu, nekoj igri. Kada je reč o pjevanju - ne. Mada moram da je pohvalim, pjevanje je od takmičenja izuzetno popravila", zaključila je Karleuša.

Takođe, Jelena i Željko prije nekoliko dana potvrdili su saradnju na Instagramu, što je odmah pokrenulo spekulacije da bi ona mogla biti nova članica žirija u "Pinkovim zvezdama".

Izvor: Kurir/ Mondo