Nastupao sa Šabanom Šaulićem, sad se hrani u kuhinji: Penzija 22.000 dinara, da nije bilo njega živio bi na ulici

Autor Dragana Tomašević
Nekadašnji bubnjar Šabana Šaulića, muzičar Saša Imerović, otkrio da je tokom rada sa pokojnim kraljem narodne muzike, uspio sebi da kupi garsonjeru kod Kalenić pijace

Nekadašnji bubnjar Šabana Šaulića, muzičar Saša Imerović, zvani Bata, koji je godinama svirao po kafanama sa kraljem narodne muzike, zbog povrede oka morao je da prestane da radi i sada živi u teškim uslovima, hraneći se u crkvenoj kuhinji.

„Radio sam i u ‘Obući Beograd’ 22 godine i četiri mjeseca, međutim, imao sam povredu oka na radnom mjestu i dobijam novčanu pomoć od države zbog tjelesnog oštećenja. Oko sam operisao u KBC ‘Zvezdara’ 2009. godine. Ranije sam kao pomoć dobijao 15.000, a sada imam 22.000 dinara. Osam godina sam svirao sa Šabanom po kafanama i da nisam poslušao njegov savjet, možda sada ne bih imao ni krov nad glavom“, ispričao je nedavno Saša Imerović, prisjećajući se Šabana Šaulića i otkrivajući da zahvaljujući njemu danas ima svoj krov nad glavom.

"Šaban mi je rekao: "Sine, nemoj da dozvoliš da budeš na ulici, imaš pare, kupi stan". Tako sam kupio jednu garsonjeru kod Kalenić pijace. Lijepo sam zarađivao, lijepo sam živeo od muzike, ali to je bilo drugo vrijeme. Da sam znao da ću da padnem, ja bih sjeo. Bubnjeve više ne sviram, nemam dovoljno novca i hranim se ovdje, hvala bogu, nikome nisam dužan. Zahvalan sam volonterima Vjerskog dobrotvornog starateljstva i da zahvalim ocu Vladi i Vasi, koji se bore za nas. Da nema crkvene kuhinje, mnogi bi ostali gladni, pa i ja", rekao je Imerović.

Šaban Šaulić saša imerović bubnjar

